La inteligencia artificial predice quiénes van a jugar la final del Mundial 2026

El análisis de la inteligencia artificial predice que Francia y Argentina se enfrentarán en la final del Mundial 2026, basándose en su jerarquía y experiencia.

La inteligencia artificial ya eligió a sus dos candidatos para la final.

El Mundial 2026 ya se encuentra en una etapa decisiva que abre un debate en todas las juntadas sociales de quiénes serán los equipos que llegarán a la gran final. Con solo 8 selecciones en carrera, le preguntamos a la inteligencia artificial quiénes van a disputar el partido más importante del torneo el 19 de julio.

Los ocho que siguen en carrera Los clasificados a cuartos de final son Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza. Los cruces quedaron así:

Francia vs. Marruecos (jueves 9 de julio)

España vs. Bélgica (viernes 10 de julio)

Noruega vs. Inglaterra (sábado 11 de julio)

Argentina vs. Suiza (sábado 11 de julio) El ganador del cruce Francia-Marruecos se enfrentará en semifinales al vencedor de España-Bélgica. Por el otro lado del cuadro, el que avance entre Noruega e Inglaterra chocará contra el ganador de Argentina vs. Suiza.

La final del Mundial 2026 se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium. Foto: Archivo Los dos finalistas según la IA La inteligencia artificial eligió a Francia y Argentina como los dos equipos que van a disputar la final del Mundial 2026. "Francia y Argentina son las selecciones que combinan mayor jerarquía, experiencia en instancias decisivas y poder ofensivo. En un torneo de eliminación directa, esos factores marcan la diferencia", señala el análisis.