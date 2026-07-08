Qué hace especial a Kansas City, la ciudad donde jugará Argentina los cuartos de final

La Selección Argentina jugará los cuartos de final del Mundial en Kansas City. Estas son cuatro curiosidades que hacen única a esta ciudad estadounidense.

La Selección Argentina afrontará un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando dispute los cuartos de final en Kansas City, una de las sedes elegidas por la FIFA para el torneo. Más allá del fútbol, esta ciudad de Estados Unidos tiene una identidad muy particular y es conocida por su historia, gastronomía y cultura.

La primera curiosidad es que Kansas City no está solamente en el estado de Kansas. En realidad, el área metropolitana se extiende entre dos estados: Kansas y Missouri. La ciudad más grande y donde se encuentran varios de sus principales atractivos turísticos está en Missouri, mientras que del otro lado de la frontera también existe una ciudad llamada Kansas City, pero perteneciente al estado de Kansas.

Otro dato llamativo es que recibe el apodo de La Ciudad de las Fuentes. Cuenta con más de 200 fuentes distribuidas en parques, plazas y avenidas, una cifra que la ubica entre las ciudades con mayor cantidad de fuentes monumentales del mundo. Este rasgo forma parte de su identidad y aparece incluso en la imagen oficial de la ciudad para el Mundial.

Kansas City, donde jugará la Selección Argentina TripAdvisor La tercera curiosidad está relacionada con la comida. Kansas City es considerada una de las capitales del barbecue en Estados Unidos. Su estilo de cocción lenta, acompañado por una salsa espesa y ligeramente dulce, es famoso en todo el país. Además, la región cuenta con más de un centenar de restaurantes especializados y organiza cada año uno de los concursos de barbecue más importantes del mundo.

La ciudad también ocupa un lugar importante en la historia de la música estadounidense. Durante las décadas de 1920 y 1930 fue uno de los grandes centros del jazz y ayudó al desarrollo de este género. En la actualidad, esa tradición sigue viva gracias a clubes, festivales y al American Jazz Museum, uno de los principales espacios dedicados a este estilo musical.