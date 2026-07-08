¿Hay que pelar la manzana? Los beneficios de consumirla con cáscara

Comer la manzana con cáscara aporta más fibra y antioxidantes que pelarla. Qué beneficios ofrece y qué precauciones conviene tener antes de consumirla.

La manzana es una de las frutas más consumidas en el mundo por su sabor, su versatilidad y su valor nutricional. Aunque muchas personas prefieren pelarla antes de comerla, distintos estudios muestran que consumirla con cáscara permite aprovechar una mayor cantidad de nutrientes.

Uno de los principales beneficios de la cáscara es su alto contenido de fibra. Gran parte de la fibra de la manzana se concentra en la parte externa del fruto. Este nutriente favorece el funcionamiento del sistema digestivo, ayuda a prolongar la sensación de saciedad y contribuye a mantener estables los niveles de glucosa en sangre cuando forma parte de una alimentación equilibrada.

La cáscara también contiene una mayor concentración de antioxidantes que la pulpa. Entre ellos se destacan los flavonoides y la quercetina, compuestos vegetales que ayudan a proteger a las células frente al daño causado por los radicales libres. Además, la manzana aporta vitamina C, aunque este nutriente se distribuye tanto en la pulpa como en la parte más cercana a la piel.

Manzana La manzana es una de las frutas más consumidas Comer la fruta entera también ayuda a reducir el desperdicio de alimentos. La cáscara es completamente comestible y concentra parte de los nutrientes del fruto. Para consumirla con seguridad, los especialistas recomiendan lavar bien la manzana antes de ingerirla. Si se desea disminuir aún más la presencia de residuos de pesticidas, también puede frotarse suavemente bajo el agua o utilizar un cepillo destinado a frutas y verduras.