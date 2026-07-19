Lágrimas y tristeza: así se vivió la final del Mundial en Mendoza

Los mendocinos que se habían reunido en distintos puntos no dudaron en llorar y sufrir durante los 120' que duró la final del Mundial.

Mendoza lo vivió con el alma. Pero esta vez, la historia no tuvo el final que todos esperaban. La Selección argentina cayó ante España en la final del Mundial 2026 disputada en Estados Unidos, con un gol convertido en el alargue que apagó de golpe la ilusión de una provincia entera que había salido a las calles con todo el fervor mundialista.

La final entre Argentina y España se sufrió en Mendoza. Marcos García / MDZ Gran operativo de seguridad La ciudad se había preparado para festejar. Más de 3.000 efectivos policiales desplegaron un amplio operativo de seguridad en los principales puntos de concentración de hinchas, en una jornada que prometía repetir y superar la euforia vivida tras el triunfo ante Inglaterra en semifinales. La Arístides, el kilómetro cero y la Peatonal Sarmiento volvieron a llenarse de camisetas celestes y blancas, banderas y expectativa.

Marcos García / MDZ Pero el partido no salió como se soñaba. La Selección argentina no pudo con España y el gol en el alargue convirtió la esperanza en tristeza en cuestión de segundos. Las pantallas gigantes que minutos antes mostraban una final apasionante reflejaron después las caras de miles de mendocinos con los ojos húmedos, sin palabras para describir lo que sentían.