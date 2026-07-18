El Gobierno de Mendoza dio nuevos detalles sobre el operativo de seguridad por la final del Mundial

Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad, pasó por MDZ Radio FM 105.5 y dio detalles de lo que será un domingo con muchos controles en todo Mendoza.

Mendoza se prepara para lo que será un domingo agitado por la final del Mundial entre Argentina y España. Más de 100 mil mendocinos festejaron el triunfo ante Inglaterra el miércoles pasado, pero el Gobierno de Mendoza prepara medidas para controlar los posibles festejos post partido. El operativo arrancará una hora antes del inicio del encuentro.

Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad, que pertenece al Ministerio de Seguridad, habló este sábado en MDZ Radio FM 105.5, y dio detalles de todo lo que será el operativo policial este domingo en Mendoza. "El operativo arranca temprano, a las 15 horas. Este domingo apenas termina el partido voy a ir al CEO para hacer el control y seguimiento con las cámaras para ver cómo están las calles. Se trabaja mucho con todas las unidades, que mañana van a estar todas disponibles", comenzó explicando el funcionario.

Y agregó: "El miércoles después de ganarle a Inglaterra tuvimos alrededor de 100 mil personas en toda la provincia. Pero en Arístides Villanueva y Peatonal tuvimos más de 60 mil personas. Tuvimos colapso de vehículos y tránsito. En el servicio público de transporte, el 75% no pudo terminar su recorrido por el caos vehicular. Por eso desde la Policía trabajamos mucho en la prevención y en el orden".

Hernán Amat, director de Relaciones con la Comunidad del Gobierno de Mendoza. Prensa Gobierno de Mendoza Puntualizando sobre los cambios que habrá este domingo, dijo: "En Arístides Villanueva y Peatonal Sarmiento vamos a tener vallados para poder hacer requisas a los ingresos a esos sectores. Eso funciona muy bien porque hemos secuestrado armas en el pasado. Vamos a vallar semáforos, cartelería, locales de revistas y kioscos. En todo lo que respecta al territorio provincial vamos a poner mucho el foco en espacios verdes y plazas departamentales. El transporte público, por decisión de la secretaría de transporte, decidió ponerle una pausa al servicio entre las 17:30 horas y las 20 horas. Ayuda a que sea fin de semana porque se toma con más tranquilidad y no hay tanta masividad de gente que sale de trabajar a las apuradas. Lo que si hay más gente que sale a festejar después, si es que nos toca festejar".

Además, Amat indicó que Mendoza está preparada para afrontar hechos como este: "Hemos logrado desde la seguridad encaminar y trabajar muy bien la seguridad en los distintos estadios. La vuelta al Gambarte, partidos de Copa Libertadores y demás. Venimos trabajando muy bien con la Justicia, con el Ministerio de Seguridad y también con los dirigentes de los clubes. Hay compromiso y gestión. Hemos logrado procesar y condenar a mucha gente que ha cometido delitos en canchas de fútbol. Durante el mundial hemos tenido a 180 personas aprehendidas en los distintos festejos por distintos hechos. Esas personas ya ingresaron al sistema de "Tribuna Segura" y no van a poder entrar más a la cancha".

Controles en bares Al igual que ocurrió durante el partido frente a Inglaterra, habrá vallados y requisas en los principales puntos de reunión de los hinchas. Los controles estarán concentrados en Arístides Villanueva, Kilómetro Cero, la Peatonal Sarmiento, las zonas de bares y sectores comerciales.