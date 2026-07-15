La embajada británica tendrá seguridad reforzada por el partido contra Argentina

Ante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, el Gobierno nacional dispuso un refuerzo de la seguridad en la embajada británica y sus alrededores, además de un despliegue general coordinado para prevenir incidentes en puntos críticos de concentración.

El operativo en la sede diplomática, ubicada en el barrio de Recoleta, contará con la movilización de aproximadamente 300 efectivos de la Policía Federal Argentina , quienes contarán con el apoyo de vallados perimetrales, múltiples anillos de seguridad y custodia especial.

La decisión responde a la alta carga simbólica del encuentro, atravesada por la cuestión Malvinas, por lo que el Ministerio de Seguridad tomará recaudos preventivos similares a los aplicados durante un 2 de abril . El dispositivo se ha diseñado como un "operativo de zona".

Este despliegue incluye unidades de contención, brigadas de civil, especialistas en explosivos, equipos de comunicaciones y monitoreo en tiempo real desde la sede central de la cartera de seguridad.

A nivel general, el Gobierno nacional coordina acciones con la Ciudad de Buenos Aires bajo un comando unificado que funciona los miércoles. Las principales medidas incluyen cortes de tránsito y un monitoreo conjunto entre fuerzas porteñas y federales en el centro porteño, anticipando una concentración multitudinaria al finalizar el partido.

Por el lado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se dispondrá de entre 700 y 800 efectivos de su policía. Estos de parte de Orden Urbano, de la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), motos del GAM de la Policía Motorizada, brigadas de la Superintendencia de Investigaciones, más personal de las comisarías Vecinales 1B y 1D.

Concretamente, habrá cierre de vallado al finalizar el partido en tres puntos porteños: Corrientes entre Libertad y Cerrito; Corrientes entre Pelegrini y Suipacha; y Roque Sáenz Peña entre Cerrito y Libertad y también se instalaron paneles fenólicos rodeando el Obelisco como prevención.

Se mantiene activo el sistema "Alerta Halcón" en Migraciones para detectar a alguna de las 33.000 personas que actualmente tienen derecho de admisión y evitar que viajen al encuentro.

El antecedente del operativo por Argentina vs. Suiza

Hubo al menos 13 detenidos como consecuencia de algunos desmanes provocados por un grupo de revoltosos durante la madrugada del domingo. En tanto, detuvieron a 19 por los mismos motivos luego de los octavos de final.

En la previa del partido ante Suiza, el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, había sostenido: “Vamos a estar un poco más cerca para que se note la presencia y evitar que esos inadaptados afecten al resto la sociedad que quiere festejar”.

“Se harán algunos controles preventivos para que no entren parrillas y no entren heladeritas”, había indicado el miembro del gabinete porteño.

A su vez, la Ciudad robustecerá el dispositivo de miembros del Espacio Público, que buscarán dejar en condiciones las distintas arterias donde se puedan concentrar los hinchas de la Selección.