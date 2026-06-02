Un nuevo sistema de alarmas Verisure basado en la anticipación redefine el concepto de seguridad

La seguridad dejó de enfocarse únicamente en reaccionar ante un delito consumado. Con el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, Verisure busca anticiparse a las amenazas y reducir al mínimo los tiempos de respuesta. En ese escenario, la compañía número uno de alarmas monitoreadas en el mundo, apuesta por un nuevo modelo de protección basado en la prevención Florencia Tsuji, directora general de la empresa en Argentina, y Carlos Beltrán Rubinos, director de operaciones, detallan cómo funciona PreSenSe™ y explican por qué consideran que el mercado argentino demandaba un salto de innovación en materia de alarmas monitoreadas. Ambos ejecutivos también destacan el rol de la capacitación del equipo humano, la incorporación de inteligencia artificial y la importancia de actuar con rapidez para brindar respuestas más efectivas frente a situaciones de inseguridad.

PreSense™ se presenta como un sistema de seguridad integral, diseñado para operar de manera anticipada y coordinadamente desde el primer indicio de amenaza. “La placa cumple una función clave de disuasión porque advierte que la propiedad cuenta con la protección de Verisure y aviso inmediato a la Policía en caso de ser necesario. La segunda barrera se centra en detectar. Los fotodetectores y sensores en accesos estratégicos como puertas, ventanas y otras zonas vulnerables registran golpes, vibraciones y aperturas, permitiendo identificar cualquier comportamiento sospechoso en los puntos más sensibles antes que el intruso ingrese al inmueble. Luego, la Central Receptora de Alarmas se encarga de verificar. Frente a un ingreso no deseado, los fotodetectores, equipados con imágenes en alta resolución y con visión nocturna proporcionan información que permite confirmar en 30 segundos el origen del evento y descartar falsas alarmas. Finalmente, si la situación requiere intervención, la CRA confirma la intrusión y activa ZeroVision, un dispositivo que libera una niebla densa y le reduce drásticamente la visibilidad al intruso”, detalla Carlos Beltran Rubinos.

Con más de 35 años de trayectoria en el sector de alarmas monitoreadas y seis años de presencia en el país, la firma introdujo una tecnología inédita para el mercado local, lo que le permitió diferenciarse y ganar la valoración de los clientes. Este diferencial explica el crecimiento exponencial registrado en los últimos años y la expansión hacia distintas provincias con el objetivo de alcanzar cada territorio y brindar soluciones a todos los argentinos. “La propuesta no solo apunta a ofrecer tranquilidad, sino también a garantizar una acción efectiva tras un hecho delictivo, en línea con las exigencias actuales del mercado de la seguridad”, comenta Florencia Tsuji.

Central de monitoreo verisure

Para la Directora General, la eficacia de un sistema de seguridad se mide, en gran parte, por el tiempo de respuesta porque en situaciones de crisis, la velocidad con la que se procesa una alerta puede definir el resultado de la intervención. “Con la implementación de PreSense™, en Verisure logramos reducir a la mitad los tiempos de respuesta operativa. Logramos minimizar de 60 a 30 segundos el tiempo de respuesta.”, destaca la ejecutiva.

El factor humano es clave para Verisure. “La tecnología por sí sola no reemplaza la importancia del criterio humano en la gestión de la seguridad. La verdadera eficacia del sistema radica en la integración precisa entre los algoritmos de detección y el trabajo de los profesionales en las centrales de monitoreo. El gran secreto está en esa sinergia entre la innovación tecnológica y el factor humano”, subrayó la ejecutiva.

Kit PreSense verisure

Gracias a esta solución integral que propone Verisure, los clientes disponen de una experiencia más confiable y completa, con acceso directo desde sus celulares para comprobar en tiempo real la seguridad de su hogar o comercio.