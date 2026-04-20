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Encuesta

Votá en la encuesta: ¿qué medida hay que tomar y quién es el principal responsable por la ola de amenazas en las escuelas?

Las amenazas anónimas en las escuelas generaron repercusiones diversas: ausentismo, temor y dudas. ¿Qué medida creés que hay que tomar? ¿Quién es el responsable?

MDZ Política

Las amenazas generaron confusión.&nbsp;

Las amenazas generaron confusión. 

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La ola de amenazas de "tiroteos" en las escuelas generó una repercusión que se fue de las manos. Ausentismo, protocolos y confusión. No hubo hechos, no datos que ameriten ese despliegue, pero el revuelo se armó igual.

Debate sobre las medidas a tomar ante las amenazas

Ante esto, hay varias dudas que surgen. Votá en las encuestas.

¿Por qué creés que se generó l...

¿Qué medidas creés conveniente...

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