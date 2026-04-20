Votá en la encuesta: ¿qué medida hay que tomar y quién es el principal responsable por la ola de amenazas en las escuelas?
Las amenazas anónimas en las escuelas generaron repercusiones diversas: ausentismo, temor y dudas. ¿Qué medida creés que hay que tomar? ¿Quién es el responsable?
La ola de amenazas de "tiroteos" en las escuelas generó una repercusión que se fue de las manos. Ausentismo, protocolos y confusión. No hubo hechos, no datos que ameriten ese despliegue, pero el revuelo se armó igual.
Debate sobre las medidas a tomar ante las amenazas
Ante esto, hay varias dudas que surgen. Votá en las encuestas.