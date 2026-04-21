Paro nacional de ATE: cuánto dura y qué servicios se ven afectados

La Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) confirmó un paro nacional para este martes 21 de abril en reclamo por la reapertura de paritarias y contra los recortes en el Estado. La medida durará 24 horas y comenzará a la medianoche, por lo que afectará servicios públicos desde el inicio de la jornada.

El paro nacional de ATE afectará particularmente a los vuelos tras la adhesión de la Administración Nacional de Aviación Civil. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

El paro nacional de ATE arrancará a las 00:00 del martes 21 de abril y se extenderá durante todo el día.

Desde el gremio señalaron que la modalidad de adhesión puede variar según cada provincia, ya que las conducciones locales definirán las acciones en sus distritos.

Marcha de ATE: horario y punto de concentración

Además del paro, el sindicato convocó a una movilización este martes a las 12 hacia el Aeroparque Jorge Newbery. La concentración será en la intersección de avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero.

La protesta se enmarca en la situación del sector aeronáutico, en particular en la crisis que atraviesa la ANAC. Desde ATE advierten sobre una pérdida salarial cercana al 65% del poder adquisitivo, junto con denuncias por posibles despidos y el incumplimiento de acuerdos previos con la Secretaría de Transporte.