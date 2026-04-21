El paro de ATE afecta vuelos en todo el país y complica accesos a aeropuertos

La medida de fuerza de 24 horas afecta principalmente a las terminales del interior. En Buenos Aires, se esperan concentraciones desde las 11 que dificultarán el ingreso de los pasajeros.

Este martes, el mapa de conectividad aérea de Argentina se ve afectado por el paro nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En el marco de un fuerte conflicto con el gobierno de Javier Milei por la falta de acuerdo en las paritarias y el rechazo a los despidos, el gremio ha iniciado bloqueos y protestas en diversos puntos estratégicos que complican el traslado de miles de viajeros.

Situación actual en Aeroparque y Ezeiza Aunque la medida de fuerza comenzó a las 00 de este martes, el impacto en la Ciudad de Buenos Aires tiene un cronograma progresivo.

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Aeroparque Jorge Newbery: Es el punto de mayor tensión para la jornada. Se espera que a partir de las 11 la manifestación de ATE se concentre en las inmediaciones del aeropuerto. Esto generará serias dificultades en el acceso vehicular , por lo que se recomienda a los pasajeros salir con antelación.

Ezeiza: Se mantiene con accesos habilitados, aunque con presencia de fuerzas de seguridad ante posibles asambleas informativas de los trabajadores de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil). El impacto en el interior: Bariloche y El Calafate A diferencia de Buenos Aires, los aeropuertos del sur del país registran las mayores complicaciones desde la madrugada. En Bariloche y El Calafate, los bloqueos en las rutas de acceso son totales en ciertos tramos, impidiendo que tanto pasajeros como tripulaciones lleguen a término a las terminales.

Es importante destacar que la medida de ATE no afecta directamente la operación técnica de los vuelos (despegues y aterrizajes), sino que se centra en el bloqueo de accesos terrestres y funciones administrativas. No obstante, la imposibilidad de que el personal de tierra y los pasajeros ingresen a los aeropuertos está provocando demoras indirectas.