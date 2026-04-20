Paro Nacional de ATE: protestas y posibles bloqueos en aeropuertos este martes
El gremio liderado por Rodolfo Aguiar anunció una medida de fuerza para el 21 de abril ante la falta de paritarias y la amenaza de nuevos despidos en el Estado.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un Paro Nacional para este martes 21 de abril, elevando la tensión en el conflicto que mantiene el sector público con el Gobierno Nacional. La medida de fuerza incluirá movilizaciones y protestas en los principales aeropuertos del país, con especial foco en Aeroparque, donde no se descartan bloqueos totales que podrían afectar el cronograma de vuelos.
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue tajante al explicar los motivos de la huelga. Según el dirigente, la decisión se tomó tras la negativa del Ejecutivo para reabrir la discusión salarial y frente a la intención de la administración de Javier Milei de avanzar con una nueva tanda de despidos en diversas dependencias estatales.
"El presidente pide paciencia, pero paciencia no hay. La paciencia se terminó. El Gobierno se consumió todo el saldo que tenía a favor. Pretenden avanzar con más despidos; la conflictividad va a escalar y será su exclusiva responsabilidad", sentenció Aguiar a través de sus redes sociales.
Aeropuertos: el punto crítico del conflicto
A diferencia de otras jornadas de protesta, el gremio ha decidido focalizar sus acciones en los servicios aeroportuarios. Esto incluye al personal de la ANAC y otros organismos estatales que cumplen funciones en las terminales.
Principal foco: Aeroparque Jorge Newbery.
Posibles afectaciones: Retrasos, cancelaciones y bloqueos en los accesos.
Alcance: Se espera que la medida tenga réplicas en los aeropuertos más importantes del interior del país.
El vacío legal de la "Esencialidad"
Un punto clave de esta jornada de paro es la situación legal de los servicios aeronáuticos. Si bien la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei cataloga a la actividad aérea como un "servicio esencial" (lo que obligaría a garantizar guardias mínimas), dicha normativa se encuentra actualmente suspendida por la justicia.
Debido a que la reforma laboral está pausada en instancias judiciales, la normativa de esencialidad no está vigente. Esto otorga al gremio un mayor margen de maniobra para llevar adelante la medida de fuerza sin las restricciones que el Ejecutivo pretendía imponer por ley.