Paro Nacional de ATE: protestas y posibles bloqueos en aeropuertos este martes

El gremio liderado por Rodolfo Aguiar anunció una medida de fuerza para el 21 de abril ante la falta de paritarias y la amenaza de nuevos despidos en el Estado.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un Paro Nacional para este martes 21 de abril, elevando la tensión en el conflicto que mantiene el sector público con el Gobierno Nacional. La medida de fuerza incluirá movilizaciones y protestas en los principales aeropuertos del país, con especial foco en Aeroparque, donde no se descartan bloqueos totales que podrían afectar el cronograma de vuelos.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue tajante al explicar los motivos de la huelga. Según el dirigente, la decisión se tomó tras la negativa del Ejecutivo para reabrir la discusión salarial y frente a la intención de la administración de Javier Milei de avanzar con una nueva tanda de despidos en diversas dependencias estatales.

"El presidente pide paciencia, pero paciencia no hay. La paciencia se terminó. El Gobierno se consumió todo el saldo que tenía a favor. Pretenden avanzar con más despidos; la conflictividad va a escalar y será su exclusiva responsabilidad", sentenció Aguiar a través de sus redes sociales.

AEROPARQUE PARO NACIONAL VUELOS CANCELADOS 4 Juan Mateo Aberastain/MDZ

Aeropuertos: el punto crítico del conflicto A diferencia de otras jornadas de protesta, el gremio ha decidido focalizar sus acciones en los servicios aeroportuarios. Esto incluye al personal de la ANAC y otros organismos estatales que cumplen funciones en las terminales.