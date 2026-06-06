Ecoparque: qué animales se pueden ver durante el recorrido

En el Ecoparque de Mendoza viven -según los datos del portal oficial actualizado a julio de 2025- 1.128 animales, de estos 250 son exóticos. En este último grupo hay crebas, camellos, monos y ciervos. El nuevo paradigma cambió por completo la relación del público con los animales y los ejemplares que se pueden ver a simple vista.

El nuevo sendero del Ecoparque y la unidad de servicio que será concesionada.

La población de animales de Ecoparque alcanzó los 3.000 ejemplares y en diez años se redujo a unos 1.000 gracias a los traslados a santuarios y relocalizaciones en ambientes naturales. Pero hay algunos, que todavía viven en cautiverio porque no hay santuarios para ellos o no están preparados para vivir en estado salvaje.

“No existe ningún santuario para los monos papiones. Entonces es muy difícil su traslado y se tienen que quedar en el Ecoparque. Pasa algo similar con las cebras, los antílopes y los camellos. Con cada uno trabajamos de manera distinta. En general, están separados machos y hembras”, explicó a MDZ , el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

Algunos animales se van quedar en el Ecoparque hasta que dejen de reproducirse como pasa con los 200 monos papiones. Actualmente, viven en un recinto acondicionado en el que se separaron las hembras preñadas y los machos están vasectomizados.

Por su parte, las cebras tiene un manejo muy complejo y necesitan ser cedadas para un posible traslado. De todas formas no hay por el momento acuerdo ni conversaciones para llevarlas a un lugar especializado. “Hay animales que en principio se van a quedar en el Ecoparque. No todos los animales tienen la posibilidad o centro de rehabilitación con estándares internacionales que garanticen su bienestar, como es el caso de los santuarios de elefantes. En función de esa realidad se van buscando ventanas de oportunidades”, agregó el funcionario.

ecoparque mendoza 3.jpg En el Ecoparque viven 200 monos papiones. Gobierno de Mendoza

Además, remarcó que los mil animales que viven en el Ecoparque están en buenas condiciones de salud ya que tienen alimentación y cuidados veterinarios que permitieron, por ejemplo, su traslados caminando a distintos sectores del predio.

En tanto, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre indicó que hay otros animales que es imposible reinsertar por la cantidad de años que llevan en cautiverio. “Hay algunos animales que por la situación en la que están, por la cantidad de años de cautiverio que han vivido ya no pueden desenvolverse en un medio natural y por eso los vamos a seguir teniendo en el Ecoparque”, dijo.

Ecoparque Mendoza (20) La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre. Marcos Garcia / MDZ

“Viven en el Ecoparque pero sin estar en exposición. Es un cautiverio cuidado para que no se sigan reproduciendo, para que tengan la mejor calidad de vida posible”, añadió.

La mayoría de los animales viven en una zona restringida para el público. Por esos circuitos no se puede avanzar y en otro sector hay un gran mural que delimita el espacio para resguardar a los ejemplares.

Qué animales se pueden ver en el Ecoparque

En todo el recorrido se puede hacer observacion no invasiva, es decir, ver de lejos a los animales sin molestarlos. Hay que mantener el silencio, no darles comida y por ningún motivo tocarlos.

Ecoparque Mendoza (8) En el Ecoparque viven algunos zorros. Marcos Garcia / MDZ

En el Ecoparque viven libremente zorros y liebres maras que se pueden ver a simple vista. En general, caminan por el lugar, pero cuando hay grupos de visitantes deciden subir por el cerro y por la noche vuelven a la zona abierta al público.

Ecoparque Mendoza (22) Las liebres maras. Marcos Garcia / MDZ

Además, se pueden ver de lejos cabras de Juan Fernández que están en los corrales que lindan con la calle, pecaríes de collar y alguno ñandúes.