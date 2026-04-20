Paro nacional de ATE este martes: qué servicios estarán afectados

El malestar venía creciendo desde hace semanas y este lunes ya no quedaban dudas: la Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) sostendrá su paro nacional con movilización en todo el país este martes 21 de abril .

La medida fue aprobada por el Consejo Directivo Nacional del sindicato, con representación de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en medio de un conflicto que combina salarios deteriorados, rechazo a nuevos recortes y advertencias sobre un escenario de mayor tensión dentro del aparato estatal.

En la conducción de ATE aseguran que la discusión salarial quedó corrida de la realidad . El gremio reclama la reapertura inmediata de las paritarias de la Administración Pública Nacional y cuestiona el último esquema oficial de aumentos, que fijó subas de 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo , más un bono de $40.000 . Para el sindicato, esa fórmula no alcanza para recomponer lo perdido. Rodolfo Aguiar sostuvo que los salarios estatales arrastran una pérdida de 45,3% durante la gestión de Javier Milei y rechazó la oferta por considerar que no acompaña el costo de vida.

La discusión se volvió todavía más áspera después del último dato oficial de inflación. El INDEC informó que el IPC de marzo de 2026 fue de 3,4% y acumuló 9,4% en el primer trimestre , una referencia que en ATE usan para sostener que los incrementos firmados quedaron atrasados frente a los precios. Desde esa lectura, el paro no aparece sólo como una respuesta gremial, sino como un intento de frenar un deterioro que el sindicato considera ya estructural en buena parte del empleo público nacional.

Qué servicios pueden verse afectados

A esta hora no existe un parte nacional unificado con el detalle completo de cada dependencia afectada, porque el alcance final depende de la adhesión que tenga la protesta en cada provincia, municipio y organismo. De todos modos, ATE ya anticipó que espera un impacto fuerte en la administración pública y confirmó la participación de trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), uno de los sectores más sensibles por su incidencia en el sistema aeronáutico.

En el caso de la ANAC, la conducción sectorial denunció falta de respuestas al conflicto salarial y sostuvo que el Gobierno incumplió la conciliación obligatoria previa. Por eso anunció que retomará las medidas de acción directa y que el paro del 21 será parte de un plan de lucha más amplio. Ese dato no implica, por sí solo, una paralización total de vuelos, pero sí abre la puerta a demoras, reprogramaciones o alteraciones operativas según el nivel de adhesión y el funcionamiento de servicios esenciales.

La señal política del conflicto

La huelga también llega en un momento en el que ATE endureció su discurso contra el Gobierno. En la convocatoria nacional, Aguiar advirtió que “si no hay plata no habrá paz social” y vinculó la protesta no sólo con la puja salarial, sino también con el rechazo a cualquier intento de desfinanciamiento, cierre o achique de áreas estatales.

Con ese marco, el martes se espera una jornada atravesada por asambleas, movilizaciones y atención reducida en distintas oficinas públicas. El cuadro final de afectación se terminará de medir con el correr del día, pero la señal sindical ya está dada: el conflicto estatal volvió a escalar.