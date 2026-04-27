Sin cajeros ni clases universitarias y con cortes en los accesos: todas las protestas de este lunes

A través de paros coordinados y piquetes en los puentes, diversos sectores gremiales reclaman por el ajuste en las universidades, el cierre de dependencias del BCRA y la baja de planes sociales.

Por un paro de bancarios, se esperan problemas para conseguir dinero en los cajeros automáticos.

Abril termina con un clima de tensión social. Una protesta coordinada entre el gremio bancario, los sindicatos universitarios y diversas organizaciones sociales genera fuertes complicaciones en el centro porteño y en la operatividad financiera del país, en rechazo a las medidas económicas del Gobierno.

Paro bancario: alerta por la falta de efectivo La Asociación Bancaria inició un cese de actividades por 24 horas concentrado en el sector logístico. Si bien la atención al público en sucursales generales se mantiene, el foco del conflicto está en el Banco Central (BCRA).

El motivo: Rechazo al cierre de 12 dependencias del BCRA y el riesgo de estabilidad para 32 trabajadores.

Impacto en cajeros: La medida afecta a los 21 centros de logística de efectivo. Se prevé que, hacia el final de la jornada y mañana martes, la disponibilidad de billetes en los cajeros automáticos sea limitada. Conflicto universitario: una semana sin clases Docentes y no-docentes profundizan su plan de lucha tras semanas de reclamos sin respuestas satisfactorias por parte del Ejecutivo.

Medida: Paro total de actividades durante toda la semana .

Reclamos: Recomposición salarial urgente frente a la inflación acumulada. Cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario . Presupuesto para el funcionamiento básico de las facultades nacionales.

Cortes en los accesos Grupos piqueteros y movimientos sociales retomaron las protestas en los principales ingresos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).