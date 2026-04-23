Paro en el Banco Central: qué día estará afectado el retiro de dinero y qué operaciones bancarias se suspenden

El próximo lunes 27 de abril , la actividad bancaria se verá seriamente afectada por una medida de fuerza ratificada por la Asociación Bancaria . El gremio, liderado por Sergio Palazzo, anunció un paro total en los 21 tesoros regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) distribuidos en el interior del país.

El conflicto escaló tras el anuncio del cierre de estas dependencias y el presunto despido de 32 trabajadores . Según el sindicato, la situación se agravó debido a "amenazas e intimidaciones" recibidas por el personal en los últimos días.

A diferencia de otras medidas de fuerza, este paro ataca el corazón de la logística monetaria. Al paralizarse los tesoros regionales, se cortan dos eslabones clave:

Si bien los bancos abrirán sus puertas, la disponibilidad de dinero físico en los cajeros automáticos podría verse comprometida hacia el final de la jornada, especialmente en aquellas localidades del interior que dependen exclusivamente del suministro de los tesoros regionales afectados.

Operaciones entre entidades: Se suspenden las tareas administrativas y de clearing que dependen de estos centros.

“El lunes 27/4 paro en todos los tesoros regionales del interior del país del BCRA. Defendemos los puestos de trabajo que el Central anunció cerrar”, expresó Palazzo a través de sus redes sociales.

Los motivos de la huelga

El plan de lucha de La Bancaria se apoya en dos ejes que han tensado la relación con la autoridad monetaria. Por un lado, intervienen las denuncias de cierre de sedes regionales que dejaría a decenas de familias sin sustento. Por otra parte, el gremio asegura que existe un clima de "persecución laboral" y falta de diálogo por parte de las autoridades del Banco Central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SergioOPalazzo/status/2047019311265374221&partner=&hide_thread=false El Lunes 27/4 Paro en todos los tesoros regionales del interior del País del BCRA.



Hoy hicimos una gran asamblea en la sede del BCRA en resguardo de los 32 puestos de trabajo de los tesoros regionales que el BCRA anunció su cierre. pic.twitter.com/llvBjZLZMT — Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) April 22, 2026

¿Se puede extender la medida a otros bancos?

Desde el sindicato advirtieron que este es solo el inicio de un plan de lucha. Si no hay respuestas inmediatas en la mesa de negociación, las medidas podrían profundizarse. No descartan llamar a una huelga que alcance a todas las entidades financieras (públicas y privadas) en los próximos días.