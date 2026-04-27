Cuáles son las ocho especies que Mendoza incorporó al listado de monumentos naturales
Con la sanción de la Ley 9704, Mendoza amplió la lista de especies protegidas y busca frenar el avance de amenazas sobre su biodiversidad.
Mendoza dio un nuevo paso en materia de conservación. A través de la Ley 9704, sancionada este 27 abril de 2026, la provincia amplió el listado de especies declaradas Monumento Natural Provincial. La medida modifica la histórica Ley 6599 e incorpora nuevos animales que ahora cuentan con mayor protección legal.
La normativa no solo protege a las especies, sino también a sus hábitats naturales. Esto implica que cualquier acción que afecte su entorno también queda alcanzada por la ley. El objetivo es frenar el deterioro ambiental que viene impactando sobre distintos ecosistemas locales.
La decisión llega en un contexto donde distintas investigaciones vienen alertando sobre la fragilidad ambiental de Mendoza. La aridez, el avance humano y los cambios climáticos generan presión sobre la fauna, que en varios casos ya muestra señales de retroceso.
Qué cambia con la nueva ley
La modificación del artículo 1 de la Ley 6599 actualiza el listado de especies protegidas. A las ya incluidas históricamente, como el cóndor, el guanaco o el pichiciego, se sumaron nuevas especies que estaban en evaluación desde 2025.
Entre las incorporaciones aparecen animales con distintos niveles de riesgo. Algunas están en peligro crítico, mientras que otras muestran una caída sostenida en sus poblaciones dentro del territorio mendocino.
Con esta ampliación, Mendoza busca reforzar su marco legal ambiental. La idea es no solo conservar especies emblemáticas, sino también aquellas menos visibles pero fundamentales para el equilibrio ecológico.
Las nuevas especies incorporadas
- El piche fue uno de los animales sumados. Está catalogado como “casi amenazado” y enfrenta problemas como la caza furtiva y la pérdida de hábitat en distintas zonas de la provincia.
- También se incorporaron especies como el cardenal amarillo, en peligro por el tráfico ilegal, y el siete cuchillos, cuya población local viene en descenso pese a no estar globalmente amenazado.
- El águila coronada también se suma al listado por su baja población y las amenazas constantes que enfrenta. Su presencia es cada vez más limitada en la región.
- Uno de los casos más delicados es el de la ranita del Pehuenche. Está en peligro crítico y forma parte del “Plan Extinción Cero”, lo que refleja la gravedad de su situación.
- La lagartija del Nihuil, endémica de Mendoza, también integra el listado. Es una especie única en el mundo y su supervivencia depende directamente de la conservación local.
- El gato andino completa el grupo de especies más sensibles. Es uno de los felinos más difíciles de observar y tiene poblaciones muy fragmentadas, lo que complica su estudio y conservación.
- El bagre otuno, aunque se conoce poco sobre esta especie, su estudio es importante para entender los ecosistemas locales. Además marca otro aspecto de la ley: la protección de ambientes acuáticos.