Cuáles son las ocho especies que Mendoza incorporó al listado de monumentos naturales

Con la sanción de la Ley 9704, Mendoza amplió la lista de especies protegidas y busca frenar el avance de amenazas sobre su biodiversidad.

La provincia actualizó su ley y sumó nuevas especies como monumentos naturales para reforzar la protección de la fauna y sus hábitats.

Mendoza dio un nuevo paso en materia de conservación. A través de la Ley 9704, sancionada este 27 abril de 2026, la provincia amplió el listado de especies declaradas Monumento Natural Provincial. La medida modifica la histórica Ley 6599 e incorpora nuevos animales que ahora cuentan con mayor protección legal.

La normativa no solo protege a las especies, sino también a sus hábitats naturales. Esto implica que cualquier acción que afecte su entorno también queda alcanzada por la ley. El objetivo es frenar el deterioro ambiental que viene impactando sobre distintos ecosistemas locales.

La decisión llega en un contexto donde distintas investigaciones vienen alertando sobre la fragilidad ambiental de Mendoza. La aridez, el avance humano y los cambios climáticos generan presión sobre la fauna, que en varios casos ya muestra señales de retroceso.

Qué cambia con la nueva ley Aguila coronada en Mendoza El águila coronada es una de las especies que se incorpora al listado con esta actualización de la ley. Gobierno de Mendoza

La modificación del artículo 1 de la Ley 6599 actualiza el listado de especies protegidas. A las ya incluidas históricamente, como el cóndor, el guanaco o el pichiciego, se sumaron nuevas especies que estaban en evaluación desde 2025.