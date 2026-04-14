Quiénes son los acusados y qué se define en el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

Este martes por la mañana, tras el escándalo por el documental “Justicia divina”, protagonizado por la exjueza Julieta Makintach , comienza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona . Siete de los ocho acusados de "homicidio simple con dolo eventual” serán juzgados y podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Las audiencias se llevarán a cabo los martes y miércoles entre las 10 y las 17 horas.

Se trata de Leopoldo Luciano Luque (45); Agustina Cosachov (41), Carlos Ángel Díaz (34), Nancy Edith Forlini (57), Mariano Ariel Perroni (45), Ricardo Omar Almirón (42) y Pedro Pablo Di Spagna (53). Todos se encuentran imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Por otro lado, la enfermera Dahiana Gisela Madrid (41) será sometida a un juicio por jurados. Sin embargo, aún no hay fecha de inicio.

El juicio anulado

El juicio por la muerte de Diego Maradona había comenzado en 2025, pero terminó envuelto en un escándalo que obligó a dar marcha atrás con todo el proceso.

En mayo, se conoció la existencia del documental “Justicia Divina”, protagonizado por la jueza Makintach. La magistrada había facilitado, sin conocimiento del tribunal ni de las partes, la entrada a las instalaciones judiciales para grabar escenas para un documental sobre el juicio por la muerte del Diez.

Mirá el trailer del polémico documental

Documental Diego Maradona - Julieta Makintach

Por lo tanto, las defensas de los imputados solicitaron la recusación de la jueza. En medio de las acusaciones, Makintach presentó su renuncia. Con su salida, los dos jueces restantes, Savarino y Di Tommaso, se vieron obligados a anular el juicio, argumentando que el proceso estaba viciado de raíz por el comportamiento de su colega.

La destitución de la jueza Makintach

El escándalo en el caso Maradona no se limitó a la anulación del juicio. La conducta de la jueza Makintach derivó en un jury de enjuiciamiento, un proceso que se desarrolló en La Plata para determinar si debía ser removida de su cargo. El 18 de noviembre de 2025, el jurado resolvió por unanimidad destituir a la jueza.

Makintach jury 2 José Luis Carut - MDZ

El fallo se basó en el “incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo”, “actos de parcialidad manifiesta” y “realización de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad” que exige la función judicial. Se le reprochó haber puesto su "notoriedad pública por sobre la imparcialidad". La decisión no solo la apartó de la magistratura, sino que también la inhabilitó de por vida para ejercer cualquier otro cargo judicial. Ahora, sin sus fueros, Makintach enfrentará una causa penal en la Fiscalía de San Isidro.

Tras la destitución de Makintach, los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, en representación de Dalma y Gianinna Maradona, presentaron un pedido formal para su detención. El requerimiento, que fue dirigido al juez de Garantías N.º 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, se basa en la sospecha de que Makintach podría entorpecer la investigación en su contra. En la causa penal se la acusa de delitos como “cohecho”, “peculado” y “manipulación de pruebas y testigos” en relación con la filmación del documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona.