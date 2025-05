"Justicia Divina": se conoció el guion del documental de Julieta Makintach sobre el juicio por Maradona

La jueza Julieta Makintach fue apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona tras confirmarse que protagonizaba un documental ficcionado sobre el proceso. El proyecto, titulado "Justicia Divina", tenía un guion de 14 páginas. En él, se detallaba cómo la propia magistrada aparecía en escena desde su casa hasta su despacho en los Tribunales de San Isidro, mezclando su vida personal con el avance del juicio.

Según Noticias Argentinas, la miniserie estaba pensada en seis capítulos de media hora, con una narrativa inspirada en la no ficción al estilo Capote o Rodolfo Walsh. El primer episodio abordaba “la Justicia y los lugares” e incluía imágenes desde el interior de la vivienda de Makintach. La producción también mencionaba a imputados, abogados, periodistas, y familiares como Dalma Maradona, todos sin haber dado su consentimiento.

Uno de los aspectos más controvertidos del guion era la frase “Maradona no murió, sino que lo mataron”, reforzando la idea de que la jueza ya habría tomado partido antes de dictar sentencia. A lo largo del relato, Makintach contaba en entrevistas cómo el juicio había impactado su vida personal y profesional, remarcando: “Toda mi vida me preparé para esto. La vida o Dios me puso aquí, para hacer justicia”.

"Justicia Divina": el documental de Makintach sobre el juicio por Maradona. Foto: NA.

El documental contemplaba escenas sensibles, como el testimonio de los policías que trasladaron el cuerpo y material de archivo del velatorio en Casa Rosada. Incluso se proyectaban grabaciones en la casa de Tigre donde falleció el ídolo. Aunque no se confirmó si se filmó el segundo capítulo —titulado “La justicia y los dioses”—, la revelación del guion dejó en evidencia el nivel de participación activa e indebida de la jueza en una producción aún no autorizada por la Justicia.