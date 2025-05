Yanina Latorre destruyó a la jueza del juicio por la muerte de Diego Maradona tras el escándalo del documental: "Hija de..."

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona vuelve a estar en el foco del escándalo. Es que en los últimos días comenzó a circular la información de que la jueza Julieta Makintach se encontraba grabando un documental y por esto se decidió apartarla del proceso.

Lo cierto es que esto tomó una gran trascendencia y desde la defensa de la parte del exfutbolista se mostraron muy molestos con el accionar. Fernando Burlando, expresó ante los medios de comunicación que él pidió autocrítica y que la fiscalía mostró pruebas contundentes para que la jueza sea apartada del juicio.

Esta polémica es el tema principal en diferentes programas de televisión y quien se tomó el tiempo para opinar de esto fue Yanina Latorre en su programa de radio. La conductora de América expresó: "Es una vergüenza, este país es una vergüenza", comenzó diciendo la panelista de LAM.

Yanina Latorre destrozó a la jueza Julieta Makintach tras el escándalo:

Yanina fiel a su estilo, no se guardó nada y destruyó a Julieta Makintach: "Esta hija de pu... usaba la muerte de Maradona y el juicio para su propio beneficio, no para impartir justicia y meter preso o no a los culpables si es que los hay", subrayó la conductora de "El Observador".

Latorre habló también de lo que fue el tráiler y criticó fuertemente a la figura de la jueza: "Están dele pasar las tomas, las tomas son de las piernas de ella, no es de una jueza vestida de jueza y cuando entra al ascensor se le ve la minifalda, es como una diosa que te muestran".