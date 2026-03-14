Lollapalooza 2026: qué precios tienen los combos de comida y bebidas en el festival de música
Con combos que superan los $20.000, los puestos de comida del festival reflejan el impacto de la inflación en los eventos masivos.
La edición Lollapalooza Argentina 2026 arrancó con todo en el Hipódromo de San Isidro y, más allá del line-up internacional, el foco de miles de fanáticos está puesto en el bolsillo. Con una marea de gente ingresando desde el mediodía, la oferta culinaria se despliega con opciones para todos los gustos, aunque los valores confirman que comer entre show y show requiere de un presupuesto importante.
Los números que tenés que saber antes de cargar tu pulsera del Lolla
Para quienes buscan algo rápido, los clásicos del festival mantienen una brecha amplia. Un simple pancho se ubica en los $10.000, mientras que la estrella de los patios de comidas, la hamburguesa con cheddar, alcanza los $17.000 de forma individual.
Si la idea es sumar hidratación, el presupuesto sube considerablemente: el combo de hamburguesa más bebida trepa hasta los $24.000, consolidándose como una de las opciones más costosas del menú. Por otro lado, los sándwiches de miga más una consumición líquida rondan los $19.000, una alternativa muy buscada para el almuerzo bajo el sol.
El sector de las bebidas y los pequeños antojos también presenta valores que obligan a hacer cuentas. Un café para arrancar la jornada sale $6.000, mientras que las gaseosas y el agua tienen un costo de $8.000. Para quienes necesitan un golpe de energía extra, el Red Bull se comercializa a $9.500, mismo precio que la cerveza sin alcohol.
En cuanto a lo dulce, un alfajor cuesta $4.000, pero si se prefiere un pack de galletitas de queso, el valor asciende a los $8.000. Los ítems más económicos resultan ser los chicles y las gomitas, que se mantienen en el piso de los $3.000.
La variedad este año incluye curiosidades como la sopa ramen, que junto a una bebida se ofrece por $18.500, ideal para cuando cae el sol en zona norte. En definitiva, un asistente que pretenda realizar una comida completa y un par de hidrataciones a lo largo de las 12 horas de festival, deberá contemplar un gasto base que difícilmente baje de los $30.000 por persona.
Un dato fundamental para no tener contratiempos es recordar que el evento se maneja exclusivamente mediante el sistema Lollacashless. Las pulseras son el único método de pago válido en todos los sectores gastronómicos. Para aquellos que no realizaron la carga virtual previa, el festival dispone de puntos de carga presenciales dentro del Hipódromo de San Isidro, donde se acepta tanto efectivo como tarjetas. programación.