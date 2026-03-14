Lollapalooza 2026: qué precios tienen los combos de comida y bebidas en el festival de música

Con combos que superan los $20.000, los puestos de comida del festival reflejan el impacto de la inflación en los eventos masivos.

Miles de jóvenes cargan sus pulseras para evitar las filas en las horas pico del festival. / Instagram @lollapaloozaar

La edición Lollapalooza Argentina 2026 arrancó con todo en el Hipódromo de San Isidro y, más allá del line-up internacional, el foco de miles de fanáticos está puesto en el bolsillo. Con una marea de gente ingresando desde el mediodía, la oferta culinaria se despliega con opciones para todos los gustos, aunque los valores confirman que comer entre show y show requiere de un presupuesto importante.

Los números que tenés que saber antes de cargar tu pulsera del Lolla Para quienes buscan algo rápido, los clásicos del festival mantienen una brecha amplia. Un simple pancho se ubica en los $10.000, mientras que la estrella de los patios de comidas, la hamburguesa con cheddar, alcanza los $17.000 de forma individual.

precios-compras-lollapalooza (1) Los combos con bebida promedian los $20.000 en la mayoría de los stands. X viral Si la idea es sumar hidratación, el presupuesto sube considerablemente: el combo de hamburguesa más bebida trepa hasta los $24.000, consolidándose como una de las opciones más costosas del menú. Por otro lado, los sándwiches de miga más una consumición líquida rondan los $19.000, una alternativa muy buscada para el almuerzo bajo el sol.

El sector de las bebidas y los pequeños antojos también presenta valores que obligan a hacer cuentas. Un café para arrancar la jornada sale $6.000, mientras que las gaseosas y el agua tienen un costo de $8.000. Para quienes necesitan un golpe de energía extra, el Red Bull se comercializa a $9.500, mismo precio que la cerveza sin alcohol.

precios-compras-lollapalooza (2) El sistema Lollacashless es el único medio habilitado para comprar alimentos y bebidas. Instagram @lollapaloozaar En cuanto a lo dulce, un alfajor cuesta $4.000, pero si se prefiere un pack de galletitas de queso, el valor asciende a los $8.000. Los ítems más económicos resultan ser los chicles y las gomitas, que se mantienen en el piso de los $3.000.