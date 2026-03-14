¡Se picó! Carolina Molinari y Eliana Guercio se dijeron de todo en vivo: "Sos un asco"

La mujer de "Chiquito" Romero lanzó una frase durísima sobre los hijos de la panelista y el clima se volvió insoportable.

El estudio de LAM quedó mudo ante la violencia verbal de las protagonistas. / Captura TV América

En una jornada que prometía ser tranquila, el estudio de Ángel de Brito se transformó en un campo de batalla cuando Eliana Guercio y Carolina Molinari se sacaron chispas en vivo. Lo que comenzó como un cruce por anécdotas del pasado escaló rápidamente a una guerra de acusaciones cruzadas que dejó a las "angelitas" y al público en shock.

El estudio de LAM quedó mudo: Guercio vs Molinari La mecha se encendió cuando la rubia trajo a colación su vínculo con Mariano Pavone, ex de Molinari, asegurando una intimidad que Carolina negó tajantemente. “Que Carolina Molinari no sepa por qué conozco al exmarido (Mariano Pavone) es lo mismo que decir que no sabe dónde viven los hijos. Porque sus hijos vivieron más de un año en mi casa”, disparó Guercio.

La tensa pelea de Carolina Molinari y Eliana Guercio en el vivo de LAM. “Mentira, eso no es verdad. Él te alquiló la casa por un mes, un verano. No vivieron un año en la casa”, retrucó la panelista, desmintiendo de plano la versión de la convivencia extendida.

Sin embargo, el punto de no retorno llegó cuando Eliana reveló el verdadero motivo de su desprecio personal. Con una mirada gélida, la esposa del arquero xeneize sentenció: “No te saludo porque me parecés un asco”.

molinari vs guercio (1) Eliana Guercio recordó el episodio del embarazo que, según ella, Molinari filtró a la prensa. Instagram / Archivo MDZ Eliana le recriminó haber roto un código de confianza sagrado en el ambiente: “Tuviste el tupé de revelar un embarazo que yo ni había subido a mis redes”. Ante esto, Molinari se defendió con vehemencia asegurando: “Yo jamás dije que vos estabas embarazada. Jamás, jamás lo dije”.