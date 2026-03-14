Incautan casi 2.000 perfumes árabes falsificados y detienen a cuatro extranjeros

Tres peruanos y un ciudadano chino fueron arrestados en Villa Soldati cuando transportaban perfumes árabes falsificados y mercadería trucha.

Cuatro ciudadanos extranjeros fueron detenidos durante un operativo policial tras ser sorprendidos transportando casi 2.000 frascos de perfumes árabes falsificados en una camioneta. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el barrio porteño de Villa Soldati.

El vehículo fue interceptado durante una recorrida preventiva en la intersección de las calles Pergamino y Ferré. Los agentes advirtieron movimientos sospechosos al notar que la camioneta utilitaria circulaba con varias personas a bordo y numerosas cajas cargadas en su interior.

Al identificar a los ocupantes, los efectivos comprobaron que se trataba de tres hombres de nacionalidad peruana —de 31, 34 y 45 años— y un ciudadano chino de 35. Ninguno de ellos pudo presentar documentación que acreditara la procedencia legal de los productos transportados.

Incautan casi 2 mil perfumes Tras revisar la carga, los policías hallaron 1.968 frascos de perfumes de origen árabe que presuntamente imitaban marcas comerciales. Según manifestaron los detenidos durante el procedimiento, la mercadería tenía como destino final la provincia de Jujuy.

Ante la irregularidad detectada, se dio intervención al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 3, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, que ordenó el secuestro de la mercadería, la detención de los implicados y la prohibición de salida del país mientras avanza la investigación.