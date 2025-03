El importante pedido que Jorge Rial le hizo a More Rial y ella desoyó antes de su viaje a Cuba: "No le importó"

Después de trabajar un día como panelista, More Rial fue rechazada en El Trece y volvió a sus andadas. La joven madre fue excarcelada para cuidar de su bebé de cuatro meses, Amadeo, bajo la atenta mirada de la Justicia. A pesar de la amenaza de una grave complicación para su situación judicial, Morena Rial volvió a las redes sociales y mostró a su más de un millón de seguidores cómo desobedeció el pedido de su padre, Jorge Rial.

El conductor de "Argenzuela" había asegurado, horas después del arresto de su hija, que ella era mayor de edad y debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. A pesar de esto, Jorge apoyó económicamente a More Rial de nuevo al pagar por su defensa y garantizar su libertad. Lejos de mostrar su agradecimiento, la mediática decidió aprovechar las vacaciones del periodista para volver a causar escándalo.

El pedido crucial de Jorge Rial que su hija Morena desoyó sin problemas

Según reveló Matías Vázquez en "Puro Show", esta semana Jorge Rial se fue de viaje a Cuba y le dejó una clara instrucción a su hija: "La orden de Jorge es 'Morena, por favor comportate que estás siendo investigada por la Justicia'". El viernes por la madrugada, More Rial compartió fotos de fiesta en un boliche, tomando alcohol a altas horas de la noche junto a su exabogado, Alejandro Cipolla.

Eso no fue todo: según revelaron en el programa de chimentos, la mediática también se habría ausentado de las pericias psiquiátricas, una de las condiciones que le puso la Justicia para su liberación. La nueva controversia llega después del fuerte conflicto en El Trece por More Rial y comenzaría a afectar la salud del periodista. "Me contaron en la radio que se lo ve destruido, como un viejito", reveló Pampito.

El descargo de Morena Rial por las críticas a su salida nocturna

En su cuenta de Instagram, Alejandro Cipolla defendió a su amiga y cliente de las críticas que recibió por salir de fiesta: "De no creer las críticas contra More Rial. Está con un proceso en trámite, esta cuestión no limita que ella pueda tener momentos de dispersión. La alevosía es tremenda, a More se la crucifica, pero a otros famosos en peor posición se le festeja. ¿La vara cómo se mide?".

Los furiosos descargos de More Rial y Alejandro Cipolla. Foto: Instagram @moreerial

Lejos de esconderse a pesar de los palitos de Luis Ventura, More Rial también dejó su descargo en redes: "¿Por qué no van a joder a L-Gante? Ahí manga de chupa medias están desesperados y le festejan todo, luego que fue condenado a tres años de prisión. Ahora no puedo salir dos horas, luego de más de tres semanas sin salir de mi casa. ¡No se entiende la alevosía del periodismo!".