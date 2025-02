Ángel de Brito filtró la cifra que Jorge Rial paga por la manutención de su nieto Francesco

Mientras Jorge Rial sigue burlándose de otras figuras en las redes, sus internas familiares continúan en boca de todos. Desde que su hija Morena recuperó la libertad, Ángel de Brito se encargó de hablar sobre lo que sucede puertas adentro en su círculo íntimo. Esta vez, el presentador de LAM abordó un aspecto fundamental: la suma que paga por la manutención de su nieto Francesco.

El pasado 18 de enero detuvieron a Morena Rial por intento de robo y, tras recibir la excarcelación extraordinaria, volvió a su rutina. Durante su estadía en prisión, su hijo menor, Amadeo, quedó al cuidado de Jorge. Luego de recuperar la libertad, la joven decidió aparecer en televisión y fue entrevistada en Mañanísima por Carmen Barbieri. En ese espacio, habló sobre lo que atravesó y la situación actual de su familia, y dijo que su padre era quien se encargaba de los gastos del niño que tuvo con Facundo Ambrosioni.

¿Cuánto dinero paga Jorge Rial por su nieto Francesco?

Aunque Jorge Rial sigue realizando su trabajo, los medios todavía no lo dejan en paz. En una de las últimas emisiones de LAM, Ángel de Brito sacó a la luz detalles de la manutención que recibe Francesco, el primogénito de Morena, del cual el presentador de Argenzuela se haría cargo. En diálogo con su panel, el periodista leyó fragmentos del fallo judicial relacionado con la cuota alimentaria y aseguró: "Esto debe ser lo que paga Rial, porque a Morena no la veo".

La cifra mencionada asciende a un salario mínimo, vital y móvil, con la adición del 50% de los gastos extraordinarios y anualizados. Ante esto, intervino Marcela Feudale, panelista del programa, quien hizo un cálculo rápido y estimó que la suma ronda los 250 mil pesos.

La relación de la hija de Jorge Rial con Facundo Ambrosioni

Días atrás, Facundo Ambrosioni rompió el silencio en el mismo ciclo y respondió a las declaraciones de la hija de Jorge Rial. El padre de Francesco explicó que "nunca haría algo para lastimarlo" y aseguró que siempre estuvo dispuesto a facilitar el vínculo entre madre e hijo. Además, mencionó que la joven tuvo la posibilidad de estar presente en el acto de fin de año del pequeño, pero decidió no asistir. "No es que alguien le dijo que no podía ir, al contrario, sería lo mejor para Fran", comentó.

El periodista Pepe Ochoa también aportó información sobre la situación legal de la tenencia del menor. Explicó que si bien el trámite es extenso, actualmente el menor está bajo la potestad de su padre en Córdoba. Según detalló, el fallo judicial determinó que el ambiente de Ambrosioni es más estable para el niño, razón por la cual se estableció que su centro de vida debe permanecer en esa provincia.

A pesar de las diferencias entre Morena y Facundo, Jorge Rial, sigue desempeñando un rol clave en la vida de su nieto. La revelación sobre el dinero que destina para su manutención confirma su compromiso con el bienestar del pequeño.