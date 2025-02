La tremenda pelea entre Carmen Barbieri y la producción de Mañanísima por More Rial: "Si quieren..."

Sigue el escándalo en El Trece por More Rial. La mediática desató una inesperada guerra al debutar como panelista en "Mañanísima". Después del filoso descargo de Morena Rial contra Carmen Barbieri y su equipo, salió a la luz una fuerte interna en los pasillos del canal del solcito. Según revelaron en "LAM", habría surgido un grave conflicto entre la conductora del ciclo y su producción a días de su despedida del aire.

Después de escuchar la palabra de Carmen Barbieri sobre el debut televisivo de More Rial, Laura Ufbal le contó a Ángel de Brito que la capocómica se ausentó del estudio este miércoles por problemas de salud. Barbieri habría estado "muy dolorida" debido al escándalo con la hija de Jorge Rial, ya que más allá de las críticas del público se generó una fuerte tensión entre ella y la productora de El Trece a cargo de su programa.

Carmen Barbieri, contra la producción de El Trece

Según afirmó Ufbal, fue la producción del programa quien decidió incorporar a la mediática excarcelada: "Hay una productora, Eugenia Clemente, la misma que va a tener Belén Ludueña. Espero que no le pase lo mismo, que le digan que le contratan por una semana a More Rial de panelista, porque a Carmen se lo dijeron así". Al parecer, More Rial recibió el pago por una semana de trabajo a pesar de que varios de los panelistas del ciclo se negaron a aparecer al aire con ella.

Finalmente, la decisión de Carmen de no volver a recibir a More Rial en el programa fue acatada. Sin embargo, la famosa no olvida ni perdona, y se estará ausentando del ciclo por varios días: "Viernes, ella se va a Las Grutas a hacer carnavales. Vuelve y hace solamente jueves y viernes. Adiós 'Mañanísima'", aseguró Ufbal. Para terminar, la angelita reveló el picante mensaje que le dejó Barbieri a su producción: "Lo que dijo fue: 'los días que yo no estoy, si quieren llamar a Morena...'".

Después de Carmen Barbieri, Luis Ventura también fulminó a More Rial

Morena Rial no deja de sumar enemigos: después de su pelea con Carmen Barbieri, Luis Ventura se sumó y decidió fulminarla en vivo. El conductor de América TV habló con "Puro Show" después de que su "sobrina" lo defenestrara durante su debut como panelista. En la charla, Ventura aclaró que está "alejado de ella hace un buen tiempo" y confesó que está cansado de "estar comiéndome palos que no son míos".

El periodista sostuvo que Morena no contó toda la verdad, pintándolo nuevamente "como el ogro de la película". Cuando Matías Vázquez le preguntó si se siente usado por la influencer, Ventura lo negó. "Yo estoy acostumbrado ya a estas batallas. Gente que uno ayuda, que le pone el hombro y después se olvida cuando llegan los buenos tiempos", disparó en referencia a Jorge Rial, a quien Luis Ventura acusó de "ensobrado".