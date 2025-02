Echaron a More Rial de Mañanísima a 1 día de su debut y lapidó a Carmen Barbieri y la producción: "Quejas no podían tener si..."

Este lunes, More Rial debutó como panelista en el programa que conduce Carmen Barbieri en El Trece, "Mañanísima". En su primera aparición televisiva tras ser excarcelada, Morena Rial habló de la rebeldía contra su padre, su relación con su familia biológica y mucho más. Pero la mediática no fue invitada a regresar al día siguiente. Furiosa, se descargó con todo contra el canal en sus redes sociales.

Después de una picante entrevista en la que habló pestes de Facundo Ambrosioni, padre de su primer hijo, Morena fue confirmada como panelista de "Mañanísima" hasta la finalización del programa el 10 de marzo. Después de escuchar el descargo de Barbieri explicando la decisión de desvincularla, la hija de Jorge Rial decidió dar su versión de los hechos con un fuerte descargo en sus historias de Instagram.

El descargo de More Rial contra Carmen Barbieri y la producción de "Mañanísima"

"Voy a aclarar que yo no pedí ir al programa de Carmen, ellos me llamaron infinidad de veces, solo acepté porque quiero trabajar para salir de este mal momento. Estoy intentando cambiar y creí que esto era una oportunidad, pero la intención real fue que me usaron para el rating, y como no resultó porque el programa ya está con fecha de levantamiento, decidieron decir el monólogo (N de la R: el monólogo de Carmen explicando las razones de su partida)", comenzó afirmando la influencer.

More Rial lapidó a Carmen Barbieri y el equipo de "Mañanísima". Foto: Instagram @moreerial

"Pero en la cara no dijeron nada porque quejas no podían tener, si en años tuvieron ese rating o fueron tendencia toda la mañana", agregó More Rial, quien gana mucho dinero en las redes con la exposición que le trajo su arresto. Lo cierto es que la aparición de Morena en "Mañanísima" le trajo al programa 1,9 puntos de rating, algo que no les permitió superar a Telefe. "Les deseo suerte en lo próximo que encaren. Y si no les sirvió mi rating, que lo demuestre", cerró.

La explicación de Carmen Barbieri al despido de More Rial tras un día como su panelista en El Trece

En el monólogo al que hizo referencia More Rial, Carmen Barbieri explicó que fue su propia decisión no invitar de regreso a la joven: "Yo fui la que decidió que no viniera. Quiero aclarar que no lo hice por las críticas, muchos lo hicieron y me dijeron de todo. A la noche, mi productora me avisó que iba a venir y le dije ok, pero estuve toda la noche sin poder dormir pero esta mañana, la llamé a mi productora y le pedí que no viniera".

La conductora, conociendo el carácter de More Rial, dijo: "Le pido disculpas y espero que no se enoje. No la estoy discriminando, al contrario. La nota la querían todos, ella vino y estuvo bien aunque se cuidó bastante cuando hablaba. El programa me gustó pero ya en 8 días terminamos y lo haremos nosotros".