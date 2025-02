Luis Ventura acusó a Jorge Rial de pedirle dinero en dólares a Ricardo Fort para extorsionarlo en la mejor época de Intrusos: "No me hagan culpable a mí"

Después de que Luis Ventura se descargara contra More Rial, el conductor de América TV apuntó contra el padre de la mediática. Además del palito que le tiró Morena Rial tras salir de la cárcel, Jorge Rial fue acusado por Ventura de intentar chantajear a Ricardo Fort durante su tiempo al frente de "Intrusos". Más enojado que nunca, el director de APTRA reveló la cifra en dólares que el conductor de "Argenzuela" le habría pedido al chocolatero.

La enemistad entre Luis Ventura y Jorge Rial no es nueva. Los dos mediáticos están enfrentados desde que la estrella de C5N despidió a su colega de "Intrusos" en 2014, iniciando una intensa enemistad. El conflicto entre ambos se avivó con el reciente debut de More Rial como panelista, donde disparó contra su padrino. Después de responderle a la influencer, Ventura recordó su pelea con Rial y reveló un polémico detalle de su pasado.

La millonaria cifra que Jorge Rial le habría exigido a Ricardo Fort

Hablando con "Puro Show", Luis Ventura tiró una bomba: "Hay algo que pasó desapercibido, a mí Jorge ya me había boleteado de Radio La Red. Porque yo había firmado con Ricardo Fort y para él era contraproducente para el programa. Y no fue para nada contraproducente, porque todo el año que siguió se hizo en base a todo lo que hacía Fort, haciéndolo mier... ¿Por qué? A lo mejor no había pagado los 15 mil dólares que le habían pedido por mes para que lo blindara".

De acuerdo con Ventura, el "Comandante" fue uno de varios famosos a los que el padre de More Rial intimó para recibir un "sobre" con tal de mantener su imagen limpia en los medios. Pero Fort no accedió al trato, y cuando su propio compañero de ciclo firmó un contrato con él, Rial lo habría sentido como una traición: "Me lo contó Fort esto, que el problema conmigo de Jorge era que él no le había pagado 15 mil dólares que él le estaba exigiendo para blindarlo".

La anécdota de Luis Ventura sobre los sobornos que habría aceptado Jorge Rial en la radio

Esta no es la primera vez que Luis Ventura acusa a Jorge Rial de recibir sobornos. En 2023, durante una entrevista con Esteban Trebucq por A24, el periodista recordó una polémica anécdota: "Preguntale a los muchachos de Radio La Red por el día que se vino con una cajita de alfajores Havanna. Preguntales a los muchachos qué se encontraron cuando la abrieron para comer alfajores lo que había adentro".

Jorge Rial, acusado de "ensobrado" por Luis Ventura. Foto: Captura C5N

"¿Había alfajores de dulce de leche?", le preguntó Trebucq. "No. Fajos de dólares. Llena. Esto no lo digo yo, lo dice toda La Red. De eso hay testigos", sostuvo Ventura. La historia del comunicador cuadra con el testimonio de la propia hija de Rial, quien demandó haber sido abusada por el chofer que recolectaba los sobres de su padre. Como el conductor necesitaba del hombre para cobrar su dinero, habría ignorado las acusaciones de More Rial, quien se rebeló de Jorge metiéndose en el mundo del crimen.