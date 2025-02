Luis Ventura hizo un contundente descargo contra Morena Rial tras sus dichos en "Mañanísima" y reveló un duro dato: "En el día del padre, me llamaba..."

El pasado lunes, Morena Rial estuvo como invitada en Mañanísima. En el programa que conduce Carmen Barbieri, la hija de Jorge Rial confesó cómo pasó sus días detenida y también habló sobre su vida personal.

En una parte de la nota, le consultaron a la hija de Jorge Rial si estaba todo bien con Luis Ventura, pero, de manera terminante, ella respondió: "¡No! No me hablo con él hace un año, cuando él dijo lo del embarazo de mi segundo hijo, no es que no lo perdoné, pero lo bloquee y no lo desbloquee más. Teníamos un montón de confianza como para que me pregunte si me molestaba que lo contara".

El periodista decidió hablar en A la tarde sobre los dichos de Morena y le respondió a la joven. "A mí me duele esto, porque yo no estoy ingresando al tema, pudiendo haberlo explotado periodísticamente, no lo hice. Ella y todos de ese lado lo saben, yo me guardé, no participé. Ustedes pueden dar fe de la cantidad de cámaras que me vinieron a buscar. Pero ahora voy a decir un par de cosas", expresó el panelista.

"Ante todo cuando le preguntan ahora a Morena si va trabajar, les quiero decir que yo le ofrecí trabajo y aprender una profesión haciendo periodismo en el diario Crónica o la revista Paparazzi. También le hice debutar como cantante en un escenario, en una entrega de Martín Fierro, cuando me enteré que había grabado unos temas. En ese momento ella fue con Facundo Ambrosioni y Francesco, su primer hijo", contó el comunicador.

El periodista le respondió a la hija de Jorge Rial.

"También la acompañaba a la cancha de Temperley cuando su entonces novio jugaba ahí. Este boludo se levantaba a las siete y media de la mañana para hacerle la pata a ella. En el día del padre me llamaba, porque se sentía sola porque no tenía con quién celebrarlo, se sumaba a la mesa a la mesa que yo formaba con mi hermano y entorno familiar. Ella venía con una amiga, y también la sumábamos. Soy el único que corría para ponerle el oído y el hombro cuando ella lloraba por un montón de cosas", reveló el ex Intrusos.

"Soy el mismo que se enfrentó a su padre que denunció a este boludo por hacer un supuesto aprovechamiento de la situación psiquiátrica de su hija. Le atendía el teléfono para pagarle los remites en la provincia de Córdoba porque quedaban deudas kilométricas. Yo podría hablar mucho más, pero ¿saben por qué está enojada? Yo una vez estaba en una parrilla con mis compañeros de ‘Secretos Verdaderos’ y ella vino a mi mesa y me dijo que estaba embarazada, delante de todos ¡Se enteró todo el mundo! Pero se enojó porque quería vender la noticia por un millón de pesos, pero yo no lo sabía, me lo tendría que haber dicho. Yo no entiendo la ingratitud de mucha gente, a veces se olvidan", cerró diciendo Luis Ventura.