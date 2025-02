¿More Rial a Cuestión de Peso? La escandalosa razón por la que la producción la rechaza: "No queremos..."

Duró muy poco More Rial como panelista en el programa que conduce Carmen Barbieri. La mediática no se rinde con la televisión y confirmó que está considerando varias ofertas laborales, pero el escándalo en "Mañanísima" estaría costándole caro. Tras el enojo de los panelistas de El Trece contra Morena Rial, se filtró el escandaloso motivo que dio la productora del canal para dejarla afuera de "Cuestión de peso".

Ángel de Brito fue el primero que anunció la oferta de El Trece para que la polémica influencer se sume a su programa de nutrición. "Está negociando su abogado Alejandro Cipolla como representante y ya está todo cerrado", sostuvo el conductor, y agregó que "lo único que falta es la aprobación de Jorge Rial". Sin embargo, después del fuerte descargo de More Rial contra El Trece y su producción, el conductor de "LAM" llegó con nueva información.

More Rial fue rechazada de "Cuestión de peso" por un polémico motivo

Antes de escuchar la palabra de Guido Kaczka, Ángel de Brito comentó que estuvo en contacto con gente de Kuarzo, la productora detrás de "Cuestión de peso". En su diálogo con una fuente que mantuvo anónima, el conductor reveló que a la producción "no le gustó que la metan" a More Rial en el reality. "'No la necesitamos', me dijo hoy un productor. 'No queremos enchastrar el programa', eso me dijeron de 'Cuestión de peso'", agregó De Brito.

En la entrevista que brindó para "LAM", Kaczka se mostró más abierto a la posible incorporación. El conductor de "Los 8 escalones" está vinculado con Kuarzo, y trató con respeto el tema de la mediática. "Lo que pasa es que se mezcla con los temas personales, por eso me cuesta hablar porque me voy a equivocar diciendo algo que no corresponde", comentó en referencia a las peleas de More Rial con su padre Jorge, Luis Ventura y ahora, Carmen Barbieri.

¿De qué vive More Rial desde que salió de la cárcel?

Mientras se sigue definiendo su futuro profesional, More Rial sale adelante con su vida. Después de quedar excarcelada y reunirse con su bebé de cuatro meses, Amadeo, la joven de 26 años se mudó con su hermana Rocío y comenzó un nuevo negocio. Aprovechando la exposición que le trajo su arresto por robo, ahora ofrece hacer publicidad en su cuenta de Instagram donde la siguen más de 1,3 millones de personas.

Así promociona su nuevo negocio More Rial. Foto: Instagram @moreerial

En su entrevista con Carmen Barbieri por "Mañanísima", More Rial contó cuánto cobra en Instagram por compartir las publicaciones de diferentes emprendimientos. "¿Es verdad que pedís 24 millones? ¡Por favor! Me agarró un ataque de nervios", le preguntó la conductora, escandalizada. "No, te juro que no. No pasan de los 400.000 pesos", le confirmó la mediática.