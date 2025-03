Lola Latorre cargó contra Wanda Nara tras el fuerte descargo de Yanina Latorre, su madre: "Tiene un..."

Wanda Nara le declaró la guerra a Yanina Latorre, y la hija de la panelista cayó en medio del escándalo. En medio de rumores de una crisis económica para Wanda Nara, la empresaria decidió bloquear de sus redes sociales a la periodista de LAM y toda su familia. La decisión de la mediática no le sentó nada bien a Lola Latorre, quien se sumó a la pica con una contundente opinión del tema en su programa de streaming.

"Me bloqueó", había confirmado Yanina Latorre en su programa de Radio El Observador, y agregó: "Digo, si me bloqueaste no sé para qué. Porque opinar voy a seguir opinando igual. Ella tiene un tema conmigo, me doy cuenta". La próxima conductora de América TV reveló que tanto su esposo como sus dos hijos fueron bloqueados, una táctica que no logró evitar el nuevo escándalo en redes por el video de la hija de Wanda Nara manejando un buggy.

La filosa reacción de Lola Latorre al bloqueo de Wanda Nara

De regreso en el programa de streaming "Rumis", Lola Latorre respondió a las preguntas sobre el bloqueo de Wanda: "Yo ya le hablé por audios de mi mamá además, diciéndole que yo la amaba y no entiendo por qué me bloqueaba. Y me volvió a bloquear. Pero bueno, claramente tiene un problema", disparó la influencer. Cuando uno de sus compañeros le preguntó si se refería a la misma Wanda o a su teléfono, Latorre respondió sin dudarlo: "No, ella. ¿Cómo me va a bloquear a mí, está loca?"

Si bien la joven estrella comprendía el estrés del conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas, no dejó de expresar su enojo con la decisión de incluirla en la pelea con su madre: "Más allá de todo lo que está pasando, ponele que se enojó un día con mi vieja y bla. ¿Por qué conmigo? Ese es el problema que tiene la gente de atarme tanto con mi vieja". A pesar de su descargo, Latorre aseguró que ya le "perdió el rastro" al tema, porque para ella "no tiene ningún tipo de sentido".

Los audios furiosos de Wanda Nara a Yanina Latorre antes de bloquearla

Por su parte, Yanina Latorre emitió su propio descargo contra Wanda Nara, y aprovechó para ventilar los audios privados que la empresaria le mandó antes de bloquearla. "Empezó temprano: 'debería escuchar a los menores, en vez de decir la cantidad de cosas que decís. El colegio denunció cosas que yo ni sabía, ¿ahora también soy la culpable?', me dijo". La periodista agregó que Nara la "puteó", y subrayó la ausencia de Mauro Icardi en la vida de sus hijas a pesar de sus reiteradas invitaciones.

Yanina Latorre no es la única periodista que recibió la furia de la novia de L-Gante. En las últimas horas, Wanda Nara disparó contra Gustavo Méndez en un descargo publicado a Twitter (ahora X) que más tarde decidió borrar. La madre de cinco desmintió la información del periodista, quien la acusó de no entregarle las nenas a Icardi: "Mis hijos están en el colegio hasta las 17:00. Podés dejar de ser tan ridículo y hacer un drama que no existe", arremetió en su mensaje.