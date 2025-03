Yanina Latorre leyó los mensajes que Wanda Nara le mandó en vivo y la fulminó: "Me dijo de todo"

Yanina Latorre fulminó de nuevo a Wanda Nara. La panelista de LAM, que está por debutar su propio ciclo en América TV, realizó un nuevo descargo contra la empresaria y modelo después de que ella la bloqueara en las redes sociales. En respuesta, Latorre compartió los mensajes privados que recibió, en los que habla de la delicada pelea de Wanda Nara con Mauro Icardi por la tenencia de sus dos hijas.

"Me bloqueó. Digo, si me bloqueaste no sé para qué. Porque opinar voy a seguir opinando igual", comenzó revelando en su programa de Radio El Observador. "Ella tiene un tema conmigo, me doy cuenta. Porque criticarla la critica todo el mundo. En el programa del Pampito la hacen mierda, le creen todo a Icardi. Y me bloquea a mí", agregó. Acto seguido, leyó los mensajes que le llegaron de la rubia esa misma mañana, donde defiende la denuncia por violencia contra el hijo de Wanda Nara y Maxi López.

Los chats de Wanda Nara que enfurecieron a Yanina Latorre

"Empezó temprano: 'debería escuchar a los menores, en vez de decir la cantidad de cosas que decís. El colegio denunció cosas que yo ni sabía, ¿ahora también soy la culpable?', me dijo. Por qué me lo dice a mí, por qué le importa lo que yo pienso, no voy a cambiar de opinión. Me puteó. Me dice que Maxi fue violento con los hijos, ahora es el mejor amigo. Me dice: 'qué culpa tengo yo, las nenas declararon con el juez y yo no estaba en el país. ¿También las manipulé?'", leyó Yanina Latorre.

"La verdad es que si tus hijas declaran con un juez sería bueno que estés vos en el país para acompañarlas, porque no sé con quién fueron. El padre no está, vos tampoco", opinó la periodista, antes de leer la furiosa respuesta de Wanda Nara en redes sociales: "Y me tiró de todo: que lo invitó mil veces a los cumpleaños, que tiene pruebas, que él nunca quiso ir a un cumpleaños. Porque, claro, él no quiere ir a la casa de ellas, él quiere que sus hijas vayan a su casa".

Yanina Latorre fulminó a Wanda Nara con una filosa conclusión

Finalmente, Latorre dio por cerrado el tema realizando una picante reflexión sobre el accionar de la mediática en la Justicia. "Acá todavía no hay delito, no hay denuncia. Piden correr al juez, ahora piden correr al defensor de menores, yo creo que Wanda todo lo que le sale en contra pide cambiarlo, como si tuviera un justicia paralela", acusó la comunicadora.

Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por violencia contra su hijo. Foto: Instagram @wanda_nara

Yanina Latorre no fue la única en señalar las incongruencias de Nara ante la Justicia. En "Puro Show", Angie Balbiani compartió su charla con Andrés Beccar Varela, el abogado que representó a Maxi López en 2013 cuando el exfutbolista se separó de la empresaria. De acuerdo con el letrado, en esa ocasión Wanda Nara habría denunciado falsamente al padre de sus hijos por violencia, en lo que sería una estrategia para sacar ventaja en el divorcio.