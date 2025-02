Acusan a Wanda Nara de hacer denuncias falsas de violencia contra Maxi López en el pasado y ahora las repetiría con Mauro Icardi

Después de que la abogada de Mauro Icardi acusara a Wanda Nara de ser una "denunciadora serial", un nuevo testimonio llamó la atención sobre un posible patrón en el comportamiento de la empresaria. En el marco de la fuerte acusación del hijo de Wanda Nara contra el delantero del Galatasaray, el exabogado de Maxi López rompió el silencio y recordó las denuncias por violencia que recibió su cliente al momento de su separación.

Andrés Beccar Varela representó a Maxi López en 2013, cuando estalló el escándalo de la "Icardeada" y comenzó su divorcio. El letrado llegó a recibir una denuncia de la modelo por "usurpación" cuando fue a cambiar las cerraduras de la casa en Santa Bárbara que la pareja se debatía. En esa ocasión, los abogados de López también acusaron a Wanda Nara de retener a sus hijos y evitar el contacto con su padre, como lo hizo esta semana Mauro Icardi.

La fuerte acusación contra Wanda Nara tras la denuncia contra Mauro Icardi

En "Puro Show", Angie Balbiani reveló que estuvo en contacto con Varela y "parece que el guion es exactamente lo mismo". En su charla, el letrado reveló que Wanda Nara denunció a Maxi López por el mismo motivo por el que hoy apunta contra Mauro Icardi: "Nunca hubo violencia. Y, sin embargo, hubo denuncias de violencia hacia sus hijos. ¿Qué dice este abogado? Que se usa esta medida extrema y, en su opinión, la utilizan más las mujeres que los hombres".

"Lo que me dice el abogado es 'violencia física no hubo, había lo que se llama el puterío'. Había puteadas de un lado y de otro", agregó la panelista. Irónicamente, Balbiani aseguró que el mismo Mauro Icardi ayudó a Wanda Nara en este proceso judicial: "También lo que me dice es que Icardi colaboraba mucho con esta obstrucción. Si hay alguien que sabe del modus operandi que va a utilizar Wanda, es Icardi. Porque él era partícipe necesario", sostuvo sobre la novia de L-Gante.

Qué dijo el hijo de Wanda Nara y Maxi López en la denuncia contra Mauro Icardi

En medio de este polémico nuevo escándalo, se filtró a la prensa el informe del colegio en el que el hijo de Wanda Nara y Maxi López habla de los abusos que habría sufrido a manos de Mauro Icardi. En el texto, el niño asegura que "está preocupado y confundido por su custodia y la de sus hermanas", y "le tiene miedo" a su padrastro por las cosas que escucha en su casa y lee en los medios.

Wanda Nara y Mauro Icardi, de nuevo enfrentados por una denuncia. Foto: Instagram @wanda_nara

“El alumno se mostró preocupado acerca de sus sentimientos hacia su padrastro que, si bien sabe que es una buena persona, ha utilizado para con él en el pasado castigos físicos”, se lee en el documento elaborado por los pedagogos del Colegio Lincoln. En "Puro Show", Pochi de Gossipeame agregó que Mauro Icardi insultaba a los hijos de Wanda Nara: "Cuando iban a cazar, Mauro les decía que eran unos maricones cuando los chicos no se animaban a agarrar las armas".