Tras la acusación de Wanda Nara a Mauro Icardi por violencia hacia su hijo, la abogada del futbolista rompió el silencio: "Ella es una denunciante serial"

Después de la lujosa estadía de Wanda Nara en Turquía, se conoció que ella y Maxi López realizaron una grave denuncia. Mientras Mauro Icardi vacaciona con la China Suárez, su expareja y excompañero de fútbol lo acusaron ante la Justicia de maltratar físicamente a uno de sus hijos. Este miércoles por la mañana, la abogada del futbolista argentino se pronunció en los medios sobre el nuevo escándalo que involucra a su cliente.

En la denuncia de Wanda Nara y Maxi López contra Mauro Icardi, los padres de Valentino, Benedicto y Constantino presentaron un comunicado del colegio privado al que va el menor de edad afectado. En el texto, compartido al aire de "Puro Show", el niño cuenta como Icardi "si bien sabe que es una buena persona, ha utilizado con él en el pasado castigos físicos" como "pegarle en la cabeza" y "usar palabras hirientes" para referirse a él y sus hermanos.

Habló la abogada de Mauro Icardi tras la denuncia por violencia contra el hijo de Wanda Nara y Maxi López

En un audio a Lucas Bertero que el panelista compartió en "Mañanísima", Elba Marcovecchio reaccionó a la noticia de la denuncia: "Todavía no nos llegó nada. La verdad es una exposición de la criatura muy grave, muy importante. Nos extraña muchísimo por el amor con el que siempre Mauro ha tratado a las criaturas, de hecho las criaturas han ido al colegio con la camiseta de Mauro, la verdad que es una situación muy rara".

La letrada también desestimó la autoridad de la modelo: "A esta altura no nos sorprende nada porque Wanda se ha convertido en una denunciante serial. Pero bueno, tenemos que ver qué es lo que efectivamente se denunció", opinó de Wanda Nara, quien está peleada con L-Gante. Bertero agregó que, en su charla con la abogada, Marcovecchio explicó que Nara y su equipo "'están haciendo todo para lleva la causa a lo penal, no me extrañaría que quieran que radique en Zona Norte'. Recordemos que Wanda es afín a la fiscalía de Zona Norte, ya sea de Tigre o San Isidro".

El duro testimonio del hijo de Wanda Nara y Maxi López contra Mauro Icardi

La nueva denuncia contra Mauro Icardi trajo a la luz un escalofriante testimonio, escrito por uno de los tres hijos de Wanda Nara y Maxi López. El informe del colegio presentado ante la Justicia cuenta que el menor de edad "ha manifestado estar confundido a nivel familiar, sobre todo acerca del padrastro. Dice que escucha conversaciones en la casa, en las noticias, y todo esto lo afecta, le tiene miedo".

"El alumno se mostró preocupado acerca de sus sentimientos hacia su padrastro que, si bien sabe que es una buena persona, ha utilizado con él en el pasado castigos físicos: ‘Él me pegaba en la cabeza como castigo’. Era para marcarle su comportamiento. Agrega que a veces ha usado palabras hirientes para referirse a ellos", agrega el texto sobre el hijo de Wanda Nara.