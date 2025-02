Wanda Nara mostró el lujoso hospedaje de Turquía donde se está quedando y lanzó un dardo filoso: "No quiero la vida de antes"

Wanda Nara posó en lencería desde su lujoso hotel en Turquía, donde se encuentra vacacionando. La empresaria viajó a Estambul para acudir a una entrega de premios, y durante su estadía compartió imágenes impactantes de su alojamiento. En las fotos y videos que publicó por Instagram, Wanda Nara volvió a apuntar contra la China Suárez y Mauro Icardi, quienes también se encuentra en el país europeo.

El domingo pasado, la conductora de Telefe aterrizó en la capital turca para esperar la gala de los Best of Europe Awards, donde recibió la estatuilla por "Mejor mujer del año". Entre los excéntricos pedidos de Wanda Nara para realizar su viaje no podía faltar el alojamiento en el lujoso Palacio de Çiragan, un hotel de cinco estrellas en la costa de Estambul que cobra hasta 2,700 euros la noche en una de sus suites.

Wanda Nara presumió su lujoso hotel en Turquía y le tiró un palito a Mauro Icardi

A través de una historia de Instagram, Nara presumió la habitación donde se quedó este fin de semana. Pero no fue la cama llena de pétalos o la impresionante vista al mar lo que llamó la atención en su video: fue la elección de música. La ex de Mauro Icardi incluyó un fragmento de "Qué chimba de vida", la canción de Karol G. Entre otras afirmaciones, la letra dice: "Trabajo duro, no quiero la vida de antes / Estoy donde quería, qué chimba de vida / Estoy viviendo la life que quería".

La canción envió un claro mensaje sobre Mauro Icardi y el tiempo que pasó viviendo como su esposa. A pesar de las apariencias, el divorcio entre los famosos dejó entrever que su relación no era perfecta y estuvo plagada de infidelidades, como el romance de Wanda Nara y Keita Baldé. La canción también podría ser un palito para la China Suárez por estar viviendo la vida que ella tenía, acompañando al futbolista argentino en su viaje a Turquía y apoyándolo desde las gradas del Galatasaray.

Las impresionantes imágenes de Wanda Nara en Turquía, sin Mauro Icardi

Wanda Nara vivió unas vacaciones soñadas en Turquía. La gente la recibió con mucho cariño a pesar del escándalo con Mauro Icardi, uno de los futbolistas más queridos de la nación europea. En su Instagram, la modelo y empresaria mostró todo, desde su noche de gala en el Palacio de Çiragan hasta su paseo por Estambul usando looks impactantes que cautivaron a sus seguidores.

El imponente look all-pink de Wanda Nara en Turquía. Foto: Instagram @wanda_nara

A pesar del nuevo escándalo de Wanda Nara por un guardaespaldas que aseguró tener relaciones sexuales con ella, la mediática le sacó provecho a su tiempo en Turquía. Después de impactar en la gala de los Best of Europe Awards con un vestido rosa diseñado por una marca argentina, Nara se vistió con un tapado de piel y recorrió las calles de Estambul. Con una impresionante vista de fondo, también posó con un nuevo vestido rojo de tul en un video que ya superó los 500 mil 'me gusta'.