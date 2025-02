El guardaespaldas de Wanda Nara contó que tuvieron relaciones sexuales y un detalle de ella lo sorprendió: "Después del sexo..."

Después de ser nominada en Turquía como "La Mujer del Año en Europa" y de hacer un llamativo pedido para su viaje, Wanda Nara volvió a estar en boca de todos. Esta vez, por las declaraciones de Agustín Longueira, su guardaespaldas, quien reveló detalles de las relaciones sexuales que tuvieron y contar algo inesperado sobre ella.

El testimonio del hombre agrava aún más la situación de Wanda, quien enfrenta una batalla legal con Mauro Icardi. A esto se suman los problemas derivados de la filtración de unos chats en los que aseguró que la China intentó seducir a L-Gante, además de las consecuencias del reciente accidente del cantante en la costa.

Ahora, el agente de seguridad la vuelve a poner en el centro de la polémica después de explicar, con precisión, cómo fue la noche de pasión que compartieron en el edificio Chateau Libertador cuando ella aún estaba con el futbolista.

El guardaespaldas de Wanda Nara reveló detalles de su noche de pasión

Agustín Longueira disipó todas las dudas sobre su vínculo con Wanda cuando describió cómo fue ese momento en el que todo cambió entre ellos. En una entrevista con Puro Show, relató que el episodio ocurrió luego de un cumpleaños sorpresa que su hermana Zaira le organizó a la modelo, donde hubo música, baile y alcohol. En ese contexto, Nara lo invitó a unirse a la diversión y, al final de la fiesta, le pidió que la acompañara hasta su domicilio.

Al llegar al departamento, el grupo continuó la celebración, mientras que Longueira fue enviado a comprar bebidas energizantes. Cuando regresó, lo invitaron a quedarse y aceptó. Según su relato, más tarde, Kennys Palacios le ofreció dormir en el lugar y, al pedir permiso para ducharse, se llevó una sorpresa inesperada: "Cuando terminé, se abrió la puerta de la habitación y entró ella". Ante la insistencia del periodista, su silencio y expresión cómplice, dieron a entender lo que había sucedido.

El relato de Longueira no terminó ahí. De acuerdo con su versión, Wanda tomó la iniciativa y lo dejó sin palabras con su actitud. "Entró con una bata, se la abrió y me dijo 'estoy para vos, disfrutemos este momento'", declaró. Luego, Matías Vázquez también hizo su aporte al compartir un detalle importante del encuentro íntimo. El conductor dijo que además de vivir una noche intensa los dos, Wanda tuvo una reacción inesperada. “Cuando hicieron el amor... Wanda lloró y dijo: 'Hace mucho que no me sentía tan protegido en los brazos de alguien'”.

En relación a esto, Agustín también dio su opinión sobre lo que vivía Wanda Nara en aquella época con Mauro Icardi. Comentó que era ella quien intentaba mantener el vínculo, mientras que las conductas del futbolista no eran las mejores. "Veía cosas que no me gustaban de parte de él, no eran de caballero, ella siempre quería estar bien y remaba en dulce de leche. Siempre algo nuevo aparecía. Siento que él estaba obsesionado con ella, no era más amor". Para él, la mediática no se encontraba bien en su vida con Icardi, vivía un sufrimiento constante y, al final, cualquier cosa le molestaba.

¿Qué dijo Kennys Palacios de las declaraciones del guardaespaldas de Wanda Nara?

El estilista y amigo cercano de Wanda Nara, Kennys Palacios, quien estuvo presente en la fiesta, salió a responder a los comentarios de Agustín Longueira, que se hicieron eco rápidamente en los medios. En respuesta a lo que dijo, Palacios no dudó en desmentirlo y lo criticó con dureza: "Laburó dos días y le alcanzó para armar su novela".

Además, Kennys no perdió oportunidad para burlarse de la situación y agregó: "Cada uno busca la forma para laburar en este medio". Así, insinuó que el guardaespaldas intentó ganar fama aprovechándose de su vínculo con Wanda.