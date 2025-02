El abogado de Mauro Icardi fulminó a Wanda Nara en una contundente entrevista televisiva

Tras las interminables tensiones mediáticas y legales entre Wanda Nara y Mauro Icardi por el régimen de visitas de sus hijas ordenado por la justicia, el cual no fue respetado por la conductora, es por ello que el abogado del futbolista hizo contundentes declaraciones en una entrevista televisiva en la que respondió tajante a todas las preguntas del panel.

Este jueves en Mañanísima (El Trece), el letrado Gonzalo Romero Victoria, representante legal de Mauro Icardi, fue consultado por el equipo de Carmen Barbieri, quienes no dudaron en indagar en los asuntos más controvertidos del caso judicial que el delantero del Galatasaray mantiene con Wanda Nara, como es el tema de la estrategia de la empresaria para no dejarle ver a sus hijas al futbolista del equipo turco.

"Es un mamarracho. No me queda otra palabra. Sostener que alguien no puede ver a sus hijos porque tiene una compañía determinada es francamente un mamarracho. Lo único que justifica que algo así pase es que esa compañía ponga en riesgo a los niños", disparó muy filoso el abogado de Mauro Icardi apuntando contra Wanda Nara y respondiendo a una pregunta del panel de la capocómica.

El representante legal de Mauro Icardi liquidó a Wanda Nara

"El juez al que ahora se está recusado, se presentó en diciembre en la casa que alquilaba Mauro Icardi en Nordelta con una asistente social y con asistencia remota de un juez de menores, para entrevistarse con las nenas. Ellas se manifestaron contentas de estar con su padre en un ámbito de normalidad", expresó el letrado dejando claro que las hijas de Wanda Nara hace casi tres meses se encontraban bien estando en la casa de Noerdelta de Mauro Icardi compartiendo con la China Suárez y sus hijos.

Por último el representante legal de Icardi concluyó: "Acá no se trata de justicia sino de leyes. La ley dice que la custodia debe ser compartida. La madre tiene tanto derecho como el padre de estar con las hijas. Mauro hace casi 3 meses que no puede verlas".