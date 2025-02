Wanda Nara le regaló 3 cuatriciclos y vehículos para arena a su hijo, menor de edad, luego del accidente de L-Gante: la foto que lo prueba

El 20 de febrero fue un día muy especial para Benedicto, el hijo de Wanda Nara y Maxi López, ya que celebró su cumpleaños número 13 con un increíble regalo que dejó a todos con más dudas que certezas. En un contexto mediático muy movido debido a la relación de Wanda Nara con Mauro Icardi, y el accidente sufrido por su pareja actual, L-Gante, la modelo encontró la manera de enfocarse en el adolescente y hacerle una sorpresa que llamó la atención de todos en las redes sociales. Le regaló tres vehículos para disfrutar de la playa: cuatriciclos y UTV, todos modelos de alta gama con un valor impresionante.

A través de Instagram, Wanda Nara compartió el emotivo momento en que el joven vio sus nuevos presentes y reaccionó con gran alegría. En pleno verano en la Costa Argentina, la familia celebró la ocasión con una fiesta inolvidable, que estuvo acompañada por tres impresionantes vehículos y recuerdos muy especiales. A pesar de las dificultades que enfrenta, la mediática se mostró radiante y dedicada a hacer de este día una experiencia única para su niño menor.

Wanda Nara le dedicó varias publicaciones a su hijo en las redes. Foto: @wanda_nara.

Los cuatriciclos de lujo que Wanda Nara le dio a su hijo, luego del accidente de L-Gante

Benedicto, el hijo de Wanda Nara, recibió un regalo muy original y costoso por su nuevo aniversario de vida: tres vehículos todoterreno que, sin duda, quedarán en su memoria para siempre. La sorpresa que la conductora le preparó incluyó dos UTV y un cuatriciclo, modelos Polaris Ranger, conocidos por ser ideales para moverse en superficies complicadas, como las dunas de la playa. La elegancia y el diseño de estos modelos dejaron una fuerte impresión, sobre todo considerando el reciente accidente de L-Gante, quien sufrió una caída mientras manejaba un ATV en Pinamar.

Este gesto tan llamativo no solo fue una muestra de cariño de parte de la modelo, sino también una clara señal de que no escatima en gastos cuando se trata de sus chicos, ya que cada uno de los modelos supera los 20 mil dólares. Además, los tres llegaron con moños celestes, como parte de una ocasión para no olvidar.

Wanda Nara y L-Gante: el vínculo entre ambos y la sorpresa a Benedicto

En medio de la conmoción por el accidente de L-Gante, lo extraño es que Wanda Nara no solo siguió disfrutando del tiempo con sus niños, sino que decidió hacerle este regalo tan particular a Benedicto. Más allá de la batalla mediática y legal con Mauro Icardi, y la preocupación por la salud del cantante, la empresaria demostró que lo único que le importaba ese día era aprovechar el cumpleaños de su pequeño para ofrecerle un respiro de felicidad, lejos de los problemas.

"Que seas siempre así de feliz. Te amo, mamá", escribió Wanda en una de las publicaciones junto a la foto donde se ve muy sonriente al adolescente frente a sus nuevos cuatriciclos.

Wanda Nara festejó a lo grande el cumpleaños de Benedicto. Foto: Instagram @wanda_nara.

Sin embargo, el regalo recibió críticas, debido a que Elián Valenzuela se accidentó en uno de ellos recientemente y, además, se vio a una de sus hijas a bordo de un cuatriciclo pequeño sin casco. ¿Seguirá cometiendo imprudencias Wanda Nara?