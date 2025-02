Wanda Nara, separada de L-Gante por un preocupante motivo de salud del cantante: "Él tiene debilidades"

En medio de las lujosas vacaciones de Wanda Nara, surgen nuevos rumores de una crisis entre ella y L-Gante. Ángel de Brito, quien se burló de Wanda Nara por el premio que recibió en Turquía, compartió en "LAM" información sobre una preocupante situación que involucra la salud del cantante de cumbia. Este grave problema estaría provocando una división entre él y la empresaria.

El accidente de L-Gante en Pinamar ya había dado preocupación por su salud, además de evitar que el cantante acompañe a su novia a Estambul este fin de semana pasado. Sin embargo, Yanina Latorre reveló que el percance en cuatriciclo no fue el único motivo de distancia entre la pareja. Según contó en América TV, Wanda Nara estaría furiosa con L-Gante porque "él habría desaparecido tres, cuatro días antes de este viaje".

Wanda Nara, peleada con L-Gante por su estilo de vida

"Se fue de gira, y no hablo de mujeres. Vuelve a sus debilidades, esa es la verdad", explicó la panelista. "¿Drogas?", le preguntó Ángel de Brito. "Si", afirmó su compañera, y sumó: "La primera vez que lo deja, lo deja por esto. El problema es que él tiene debilidades, es muy difícil salir". De acuerdo con Latorre, tanto Wanda Nara como su entorno estarían preocupados por el abuso de sustancias que realiza L-Gante.

"Él no hace esa vida con ella porque Wanda es muy sana. Hay un momento, que les pasa mucho, que él desaparece tres o cuatro días. Ahí vinieron los quilombos entre ellos dos antes del viaje, no por la clavícula o el médico ni nada", detalló la periodista. El entorno de la empresaria no la querría cerca del cantante y su estilo de vida en este momento, sobre todo después de la denuncia de Wanda Nara y Maxi López contra Mauro Icardi.

"El entorno de Wanda está muy ilusionado con que ella entre en razón y no se amigue, el tema es que le tira mucho L-Gante. Se fueron bastante distanciados", cerró Latorre.

Guerra de entornos entre el círculo íntimo de Wanda Nara y la "mafilia" de L-Gante

En el aire de "LAM", Yanina Latorre agregó que la familia de Wanda Nara nunca estuvo entusiasmada por su romance con el cantante, especialmente su madre, Nora Colosimo: "Norita apoya a su hija públicamente, pero... Cuando yo a Wanda le digo cosas me dice 'ay, parecés mi mamá' y se enoja", reveló.

Por otro lado, el entorno del músico tampoco estaría cómodo con su relación y tendrían su parte en la nueva crisis entre Wanda Nara y L-Gante. Esto se habría desatado tras el accidente de Valenzuela en Pinamar: "L-Gante es una persona que no puede tener ni un delito ni actividad ilegal. En ese lugar andar con cuatriciclo estaba prohibido, es ilegal hacer esa actividad", contó en "Intrusos" Paula Varela. De acuerdo con ella, la "mafilia" estaría preocupada porque "Wanda no lo está cuidando como lo debería cuidar".