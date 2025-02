Ángel de Brito burló a Wanda Nara por su premio en Turquía con una particular gastada: "Ganó un…”

La conductora de Telefe se convirtió en una de las figuras más comentadas últimamente, especialmente por su constante presencia en los medios. Conocida por tener su vida personal tan expuesta, vivió un hito en su carrera al recibir el premio a "Mujer del Año". Por eso, Wanda Nara viajó a Estambul, Turquía, para ser parte de la celebración. El galardón llegó en medio de la polémica por su separación con Mauro Icardi y otros escándalos públicos, lo que hizo que la premiación se sintiera como un respiro en medio de tanto revuelo.

En sus redes sociales, Wanda no dudó en compartir su alegría tras recibir el reconocimiento. "Gané. Best Woman of the Year (Mejor Mujer del Año)", publicó junto a una colección de fotos de la gala donde lucía un brillante vestido rosa. El posteo rápidamente se viralizó, acumulando miles de elogios de sus seguidores, quienes celebraron su logro, aunque también hubo quienes aprovecharon la ocasión para burlarse.

Ángel de Brito burló a Wanda Nara por su premio

La publicación de Wanda, como era de esperarse, no pasó inadvertida y pronto generó múltiples reacciones. Entre ellas, la de Ángel de Brito, quien, con su característico sentido del humor, no dejó pasar la oportunidad para bromear con la situación.

El conductor de LAM, siempre ácido en sus comentarios, decidió hacer una referencia al formato del premio que Wanda había recibido. "Wanda ganó un 9 de oro", escribió en sus redes, en alusión al mítico galardón que Alejandro Romay instauró en El Nueve y que, según se dice, carecía de la misma credibilidad que otros premios más reconocidos. La frase se difundió enseguida, y muchos usuarios se divirtieron con la ironía de Ángel.

La ironía de Ángel de Brito sobre el premio que recibió Wanda Nara en Turquía. Foto: X @AngeldebritoOk.

De Brito, conocido por su lengua afilada, aprovechó el momento para mostrar su ingenio al hablar sobre el reconocimiento de Wanda, quien en ese momento disfrutaba de su victoria en Estambul. De este modo, Ángel sumó otro comentario a la relación que, una vez más, acaparó la atención en el mundo del espectáculo.

Wanda Nara y su nuevo desafío en Turquía

A pesar de las opiniones encontradas sobre su distinción, Wanda Nara no se quedó atrás. Durante su estancia en Turquía, la conductora también reveló que recibió una oferta laboral inesperada. Tal como contó en sus redes, la producción de una novela en Estambul le había propuesto protagonizar un nuevo proyecto. "Me acaban de ofrecer una novela. No entienden que yo tengo mi propia novela", comentó entre risas. Además, mencionó que tenía una reunión importante al día siguiente para definir los detalles de este nuevo desafío laboral.

Este giro en su trayectoria internacional parece ser una excelente posibilidad para Nara, quien siempre ha estado en el ojo público. Si acepta la propuesta, podría afianzar su presencia en Turquía, un mercado que ha mostrado un creciente interés por figuras extranjeras en los últimos años. Sin duda, esta nueva etapa se perfila como una de las más emocionantes para ella, quien parece dispuesta a explorar nuevos horizontes profesionales, más allá de la pantalla argentina.