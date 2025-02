Wanda Nara reveló la importante propuesta laboral que recibió en Turquía: "Quieren que haga..."

La novela Wanda Nara- Mauro Icardi nos ha regalado varios capítulos desde noviembre. La modelo y el futbolista han sido noticia en distintas oportunidades por la guerra que hay entre ellos; pero también participan de toda esta polémica María Eugenia Suárez, alias "La China" Suárez, y L-Gante.

En medio de todo este escándalo, Wanda viajó a Estambul, Turquía, para recibir el premio por "Mujer del año". Para esta ocasión, la modelo lució un vestido rosa chicle que tenía una herradura en la parte del escote, una larga cola, y la espalda de la conductora quedaba al descubierto

La modelo ganó el premio a "Mujer del año". Créditos: Instagram Wanda_nara.

El vestido que la conductora lució para la ocasión. Créditos: Instagram Wanda_nara.

Nara compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes de su look y también enseñó la estatuilla que ganó. "Ganeeeeeeee. BEST WOMAN OF THE YEAR. Europa Awards, thanks. Una noche soñada en Estambul", escribió la mediática junto a las fotos.

Por otro lado, Kennys Palacios, estilista y amigo de Wanda, compartió en sus historias de Instagram un video junto a la conductora, donde revela la importante propuesta laboral que recibió en Turquía.

Esto fue lo que dijo Wanda Nara sobre la propuesta laboral que recibió en Turquía

"Me acaban de ofrecer una novela. No entienden que yo tengo mi propia novela", expresó con humor Wanda. "Quieren que haga una novela en Turquía, mañana tengo una reunión muy importante", añadió.