Wanda Nara llegó a Turquía y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales desde un lujoso avión

Finalmente Wanda Nara se dirigió a Ezeiza para concretar su viaje a Estambul, coincidentemente Mauro Icardi y la China Suárez también viajaron al mismo destino un día antes, por lo que se especula que podrían llegar a encontrarse o al menos estar en el mismo sitio a la vez. Este domingo por la tarde la mediática llegó a destino y fue recibida por algunos fans en Turquía en el aeropuerto del país.

Este sábado por la noche, Wanda Nara fue interceptada por los cronistas de distintos medios para obtener su palabra antes de subir al avión que la llevaría a Turquía. Al llegar a destino la conductora de Telefe compartió un emotivo mensaje en sus historias de Instagram haciendo referencia a su pasado en el país turco.

"Viajando a una de mis ciudades favoritas, viaje sola, con mis hijos muy bebés, con amigos, familia y de tanto amarla hice todo para poder vivir en ella", comenzaba la emotiva publicación de Wanda Nara evocando sus primeros pasos en Turquía cuando viajó por primera vez para comenzar una nueva vida. Cabe destacar que se había rumoreado en las últimas horas que la empresaria viajaría a Estambul junto a su novio L-Gante, quien acaba de sufrir un bochornoso accidente en un cuatriciclo por lo que se encuentra en recuperación, motivo por el que no la acompaño.

Wanda Nara arribando a Turquía y recibiendo el cariño de sus fans

"Me dieron mucho amor, trabajo y me cuidaron. Hoy vuelvo con una nominación a mujer del año, algo que ni soñando podría imaginar", reveló Wanda Nara respecto al cariño que recibió en aquel momento y al motivo de su viaje a Estambul.

El emotivo mensaje de Wanda Nara al llegar a Estambul. Foto: Instagram @wanda_nara

Cabe recordar que la mediática ha sido invitada a Turquía en el marco de la entrega de premios Best Woman of the Year (mejor mujer del año) que se celebrará este lunes 24 de febrero, evento en el que fue nominada para recibir un preciado premio que la destacará como una figura representativa en ese país.