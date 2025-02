La polémica que no se sabía detrás del viaje de Wanda Nara a Turquía

El viaje a Turquía que Wanda Nara tiene programado ya está muy cerca, esto sucederá en el medio de las tensiones mediáticas y judiciales contra Mauro Icardi que vienen teniendo una escalada notoria en las últimas semanas. El curioso motivo de la llegada de la mediática al país turco se dará en el marco de la entrega de premios Best Woman of the Year (mejor mujer del año) que se celebrará este lunes 24 de febrero. Este viernes se supo un polémico dato sobre quién estaría detrás de la presencia de la conductora en dicho evento.

Se supo en las últimas horas que Wanda Nara viajaría a Turquía junto a su novio L-Gante, quien acaba de sufrir un bochornoso accidente en un cuatriciclo por lo que se encuentra en recuperación, también la acompañará su estilista Kennys Palacios y se hospedarán en un lujoso hotel de Estambul.

Wanda Nara viajaría a Turquía junto a su novio L-Gante, quien acaba de sufrir un bochornoso accidente. Foto: Instagram @wanda_nara

Este viernes en el programa DDM (América TV), el periodista Santiago Sposato aportó una peculiar información sobre la polémica razón por la que Wanda Nara habría sido invitada a este viaje, lo que aumentaría las tensiones con Mauro Icardi, al tratarse de un patrocinio del equipo rival del Galatasaray, club al que pertenece el futbolista expareja de la conductora de Telefe.

El viaje de Wanda a Turquía estaría patrocinado por el equipo rival al que pertenece Mauro Icardi. Foto: Instagram @mauroicardi

"Detrás del premio, del hotel en el que se alojan, y del restaurante al que van a comer está el Fenerbahçe, rival del Galatasaray, que juega el lunes el clásico. Les están pagando por ir a la cancha y por asistir a ese premio", reveló inesperadamente el periodista del programa conducido por Mariana Fabbiani, sobre el verdadero motivo de la presencia de Wanda Nara en el evento a realizarse en Turquía. que coincide con el enfrentamiento del club que financia el viaje de la mediática contra el club al que pertenece Mauro Icardi.

Concluyendo la información sobre quiénes están detrás del viaje de Wanda Nara a Estambul, el periodista detalló: "Tienen pautada una visita a un restaurante que es de un familiar de un dirigente del Fenerbahçe, van a parar a un hotel que es de un accionista del club y además, hay un peluquero que la peinaba para unos comerciales que hizo en Turquía".