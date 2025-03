Se conocieron durísimos detalles del maltrato de Mauro Icardi al hijo de Wanda Nara y Maxi López

Luego de conocerse el informe acerca de los maltratos de Mauro Icardi que, lamentablemente atravesó uno de los hijos que Wanda Nara tiene en común con el exfutbolista Maxi López, la periodista Pochi de Gossipeame se contactó directamente con la mediática para obtener su palabra respecto a esta difícil situación.

Una de las periodistas más informadas sobre el famoso Wanda Gate, debido a su cercanía con Wanda Nara, es Pochi, la creadora de la famosa cuenta de chimentos Gossipeame, la influencer habló con la conductora de Telefe y ella le reveló escalofriantes detalles sobre los maltratos que sufrió su hijo por parte Mauro Icardi. “Ella me había contado de esta situación, de hecho las charlas que tuvieron con Maxi López… Ella había estado llorando, estaba muy triste“, reveló la periodista en un video en el que charló con Pampito para las redes sociales del programa Puro Show (El Trece).

En referencia a la terrible experiencia vivida por el hijo de Wanda Nara y Maxi López, la periodista explicó: “El hijo, a raíz de de la separación, empezó a contar situaciones que vivió con Mauro Icardi cuando convivían todos en familia. Golpes en la cabeza, dichos que tal vez para los chicos que no están buenos, palabras muy fuertes y en algunos contextos que Wanda no tenía ni idea”.

Pochi de Gossipeame reveló terribles detalles de las situaciones de maltrato que vivió el hijo de Wanda Nara y Maxi López

Respecto a la reacción de la mediática y el exfutbolista al descubrir lo que su hijo pasó durante la convivencia con Mauro Icardi, Pochi expresó: “Entonces ahora se ve que el hijo justamente encontró el espacio para poder hablar de estas cosas y tanto Maxi como Wanda están preocupados. Yo sabía de algunas cuestiones, cuando ellos cazaban, el que no se animaba a tirarle, él le decía la palabra ‘maricón’… Cuando fue el tema del cumpleaños de Benedicto, que Mauro no se contactó con él, no le dedicó nada, ni quiso ir al cumpleaños, que había sido invitado”.

Para finalizar lo que la periodista le contó a Pampito sobre el tema que involucra a Wanda Nara, Maxi López y su hijo, la especialista sentenció: “Si bien Mauro no es el papá de los chicos, es el padre afín, el que los crió, para las hermanas son una familia, están siempre todos juntos, obviamente las nenas estaban muy tristes con esta situación”.