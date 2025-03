Wanda Nara desató su furia contra un periodista y estalló el escándalo: "Podés dejar de..."

El escándalo que rodea a Wanda Nara sigue dejando capítulos, en las últimas horas el periodista Gustavo Méndez compartió una información respecto a la situación de las hijas que la empresaria tiene en común con Mauro Icardi. Esto hizo que la conductora estalle.

"Wanda no entregó sus hijas a Mauro Icardi", fue la frase que hizo enojar a la empresaria, quien rápidamente escribió un largo comunicado en su cuenta de X (Ex Twitter) que luego decidió borrar: "Mis hijos están en el colegio hasta las 17:00. Podés dejar de ser tan ridículo y hacer un drama que no existe", comenzó.

Luego, agregó: "No pido dinero ni nada a cambio porque los mantengo sola ni existe ayuda económica y puedo demostrar las facturas que pago todo y si dicen lo contrario que te muestren pruebas de algún depósito que no existe por parte de él. Mis hijos pidieron verlo con alguien más, no a solas con él y en el domicilio de ellos".

El fuerte posteo que Wanda terminó eliminando. Foto: X/ @wanditanara.

Pero esto obviamente que no quedó allí y Wanda se contactó con Gustavo Méndez, quien en ese momento se encontraba al aire en el programa "Todas las Tardes" que se emite por El Nueve de Buenos Aires: "No sé qué es lo que te dicen o lo que no te dicen. Te imaginarás que yo lo único que quiero es lo mejor para mis hijos".

La palabra de Wanda Nara tras este nuevo escándalo:

"Voy a respetar lo que ellos quieren y estoy totalmente de acuerdo en que tienen que tener un vínculo con su padre, pero tiene que ser sano, tranquilo y con la seguridad que mis hijos se merecen", confesó Wanda en el audio que le envió a Méndez por WhatsApp.