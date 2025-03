Yanina Latorre reveló quién fue la peor panelista de LAM: "Es mala persona"

Yanina Latorre disparó contra More Rial, Wanda Nara y ahora, contra sus compañeras de ciclo. A días de su debut como conductora en América TV, la histórica panelista del programa de Ángel de Brito no se guardó nada al opinar de las demás angelitas. Después del picante descargo de Yanina Latorre contra la China Suárez y Mauro Icardi, la periodista reveló quién fue la peor panelista de "LAM".

La nueva conductora del canal trabaja hace años como panelista en "Los ángeles de la mañana", y vio pasar a varias mediáticas por sus sillones rojos. Las peleas no son poco comunes entre las angelitas y ninguna está dispuesta a quedarse callada frente a una guerra mediática, como lo demostró Yanina Latorre al filtrar los audios de Wanda Nara después de que ésta la bloqueara en Instagram.

La fuerte confesión de Yanina Latorre sobre las panelistas de "LAM"

En una reciente charla con Infobae, Yanina Latorre confesó quién fue la peor angelita de "LAM": "De mala persona, Evelyn Von Brocke". Pero no se detuvo allí, incluyendo dos menciones notables en su lista negra: "Nancy Pazos es infumable, pero no la considero un ser despreciable. Y Estefi Berardi me parece una inútil, mala persona y cero profesional", disparó, fulminante.

Evelyn Von Brocke fue, según Yanina Latorre, la peor angelita de "LAM". Foto: Instagram @evevonbrocke

La mala relación entre Von Brocke y Latorre comenzó en 2013, cuando la esposa de Diego Latorre trató de “bobita” a la hija de su colega. Ambas se reencontraron en 2018 como panelistas de "LAM", hasta que Evelyn renunció en 2019 tras una fuerte pelea con Yanina Latorre por mencionar al aire una polémica con el fallecimiento de Natacha Jaitt. "Habría que plantearse por qué Evelyn dura muy poco en todos los trabajos", sugirió en ese entonces Latorre al aire de América TV.

Todos los detalles del nuevo programa de Yanina Latorre en América TV

Yanina Latorre debutará como conductora en América TV el próximo lunes 17 de marzo. La angelita de "LAM" estrenará "Sálvese quien pueda" a las 19 horas y seguirá al aire hasta el inicio del ciclo de Ángel de Brito, a las 20 horas. La estarán acompañando en el panel Lizardo Ponce, Ximena Capristo y Fede Popgold.

Yanina Latorre estrena "Sálvese quien pueda" en América TV. Foto: Instagram @yanilatorre

En una reciente emisión de "LAM", la madre de Lola Latorre reveló los lujos que le trajo este nuevo proyecto: "Voy a tener dos camarines. Uno en el edificio de allá (donde sale su programa) y otro acá (en el estudio de LAM). En realidad mi camarín va a ser acá, pero lo que pasa es que estoy muy justa con los horarios y en algún lugar me tengo que cambiar para venir acá", explicó.