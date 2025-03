Picante actitud de Wanda Nara contra Yanina Latorre y toda su familia que fue una declaración de guerra: "No podemos..."

Continúa la guerra mediática después de que Wanda Nara bloqueó a Yanina Latorre en las redes sociales. Las dos rubias del espectáculo siguen enfrentadas por los cuestionamientos que realizó la panelista de "LAM" sobre la reciente denuncia por el supuesto maltrato de Mauro Icardi al hijo de Wanda Nara y Maxi López. En un descargo por su programa de radio, Latorre ventiló que la empresaria metió a toda su familia en su pica digital.

"Me bloqueó. Digo, si me bloqueaste no sé para qué. Porque opinar voy a seguir opinando igual", declaró Latorre en su ciclo de Radio El Observador. "Ella tiene un tema conmigo, me doy cuenta. Porque criticarla la critica todo el mundo. En el programa del Pampito la hacen mierda, le creen todo a Icardi. Y me bloquea a mí", recalcó, antes de revelar la inesperada medida que tomó en Instagram Wanda Nara tras su indirecta a la China Suárez.

La estrategia de Wanda Nara para que Yanina Latorre no espíe en su vida privada

Según Yanina Latorre, Wanda Nara no solo la bloqueó a ella de su cuenta de Instagram, sino que también prohibió el acceso a su marido y a sus hijos: "Tampoco para tanto, pero me bloqueó a mí, bloqueó a Diego, la bloqueó a Lola y a Dieguito. A toda la familia, nos bloqueó a todos", comentó con humor. "No podemos ver a Wanda Nara", agregó la panelista, quien confesó usar el teléfono de su marido en algunas ocasiones.

La táctica de Wanda Nara dejó a Yanina Latorre afuera de su cuenta, ya que la plataforma de Meta tiene la opción de incluir en el bloqueo a todas las otras cuentas generadas con la misma dirección de mail: "Yo tengo la cuenta de los pijamas y la mía alternativa, me bloqueó de todas". Sin embargo, la periodista tiene una manera de seguir accediendo a sus historias de Instagram si así lo desea: "Si yo hoy abro una cuenta nueva para ver a Wanda, la puedo ver".

Los furiosos mensajes de Wanda Nara a Yanina Latorre

Latorre también compartió con su audiencia los mensajes furiosos que le mandó la empresaria antes de bloquearla. En uno, habla de la denuncia contra Mauro Icardi que provocó la furia de Maxi López: "Debería escuchar a los menores, en vez de decir la cantidad de cosas que decís. El colegio denunció cosas que yo ni sabía, ¿ahora también soy la culpable?", le reclamó a la panelista de América TV.

Los mensajes también hacen referencia a Francesca e Isabella, las hijas que Wanda Nara no deja ver a Mauro Icardi: "Qué culpa tengo yo, las nenas declararon con el juez y yo no estaba en el país. ¿También las manipulé?". "La verdad es que si tus hijas declaran con un juez sería bueno que estés vos en el país para acompañarlas", opinó la periodista, antes de leer la furiosa respuesta de Wanda: "Y me tiró de todo: que lo invitó mil veces a los cumpleaños, que tiene pruebas, que él nunca quiso ir a un cumpleaños. Porque, claro, él no quiere ir a la casa de ellas, él quiere que sus hijas vayan a su casa".