Yanina Latorre destrozó a la China Suárez y Mauro Icardi con un fuertísimo descargo: "Horror"

Hace rato que el Wandagate dejó de circunscribirse específicamente a Wanda Nara y Mauro Icardi. Las parejas de cada uno y, sobre todo, los periodistas de espectáculos también forman parte del escándalo mediático que está en boca de todos. Y, la comunicadora que más opina del tema es Yanina Latorre. En las últimas horas, la panelista de LAM destrozó a Icardi y la China Suárez por un motivo puntual.

Si algo caracteriza a Yanina Latorre es su crudeza para opinar sobre personajes de la farándula. Con Icardi y la China Suárez, tal como suele hacerlo con Wanda, no tuvo piedad. La esposa de Diego Latorre se despachó contra la actriz y el futbolista de Galatasaray en su programa radial.

Yanina Latorre lapidó a la China Suárez y Mauro Icardi por un video subido a las redes. Fuente: Instagram @yanilatorre.

La feroz crítica de Yanina Latorre a Mauro Icardi y la China Suárez

Yanina Latorre destrozó a Mauro Icardi y la China Suárez por una de las últimas publicaciones en Instagram de la actriz, cuando la ex Casi Ángeles se escondió dentro de una valija para sorprender a su novio. La panelista de LAM no dudó: el futbolista y María Eugenia Suárez grabaron ese video para molestar a Wanda Nara. "Me pareció un horror, marginal, fondo de olla. Dos bolu... que hacen todo para las redes", expresó Yanina.

"¡Llegaron juntos de Turquía! Si vos me decís que hace cuatro meses que no se ven, que tiene el pit… ardido y que ella aparece en una valija… Para mí es ‘filmame, así lo subo a las redes y lo ve Wanda Nara'", agregó Latorre mientras comentaba el tema con Ángel de Brito y el resto del equipo de LAM.

Yanina Latorre atacó a la China Suárez. Foto: archivo.

Yanina Latorre también fulminó a Wanda Nara: ¿por qué se enojó con la empresaria?

La panelista de LAM no se casa con nadie. Yanina Latorre también cuestionó con dureza a Wanda, visiblemente enojada porque la mediática decidió bloquearla de todas las redes sociales. Al parecer, la novia de L-Gante está muy celosa de lo que dicen de ella. No solo con Yanina, recientemente Wanda Nara increpó a un periodista que se había publicado un dato en sus redes sociales.

"Me bloqueó. Digo, si me bloqueaste, no sé para qué. Porque opinar voy a seguir opinando igual. Ella tiene un tema conmigo, me doy cuenta. Porque criticarla la critica todo el mundo. En el programa del Pampito (Puro Show) la hacen mier..., le creen todo a Icardi. Y me bloquea a mí", se descargó Yanina Latorre en su programa de Radio El Observador.

En su catarsis contra la mayor de las hermanas Nara, Yanina Latorre reveló detalles de un diálogo telefónico que recientemente mantuvo con Wanda. En esa charla, la ex de Mauro Icardi le recriminó sus dichos sobre su rol como madre. Días atrás, Yanina había cuestionado a Wanda Nara luego de que se filtrara el informe escolar de uno de los hijos de la empresaria, un documento en el que se asevera que Mauro Icardi golpeaba a uno de los hijos de Wanda y Maxi López.

Latorre había apuntado específicamente contra Wanda por su viaje a Turquía, el viaje que la empresaria realizó por su nominación al premio "La mejor mujer del año", que finalmente terminaría ganando. Para la panelista de LAM, Wanda falló como madre al irse del país mientras en Argentina estaba a punto de conocerse la impactante advertencia sobre los presuntos maltratos físicos de Icardi a uno de sus hijos.

"No le contesté todavía, estaba haciendo gimnasia. Me dijo de todo a la mañana", contó Latorre sobre los mensajes que le envió Wanda Nara. "Empezó temprano: ‘Deberías escuchar a los menores, en vez de decir la cantidad de cosas que decís. El colegio denunció cosas que yo ni sabía, ¿ahora también soy la culpable?’, me dijo. ¿Por qué me lo dice a mí? ¿Por qué le importa lo que yo pienso? No voy a cambiar de opinión", se plantó Yanina.