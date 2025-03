Kennys Palacios atacó a Yanina Latorre y la panelista lo destruyó en vivo

Yanina Latorre contó en su programa de radio una actitud que dejó mucho que desear de Wanda Nara contra ella. Es que la conductora de Telefe la bloqueó en Instagram por la información que brinda durante toda la semana y que muchas veces complica a la empresaria.

"Me bloqueó... No sé para qué porque opinar, voy a seguir opinando", comenzó contando la panelista de LAM. Luego, agregó: "Ella tiene un tema conmigo porque criticar la que crítica todo el mundo. En el programa de Pampito la hacen mier... le creen todo a Icardi y me bloquea a mí".

Quien se metió en el medio del escándalo y esta especie de "guerra" entre Yanina y Wanda fue nada más ni nada menos que Kennys Palacios. En su cuenta de X (Ex Twitter) escribió contra Latorre: "Che le tiene que dar el 50% a Wanda por el programa que tiene, no?".

El posteo que enfureció a Yanina Latorre: Foto: X/ @KennysPalacios.

Rápidamente, Yanina se hizo eco de esta publicación y lo destruyó en vivo: "Me está atacando Kennys Palacios, yo no puedo permitir que Kennys Palacios me ataque sin arrobarme", comentó Yanina. Respecto al posteo de Kennys, Yanina sostuvo que "eso es subestimar mi laburo".

La respuesta de Yanina Latorre a Kennys Palacios:

"Wanda, como ya no sabe de donde sacar guita, me quiere rascar a mí, que le dé él el sueldo. Porque llega al Bailando... Por Wanda, que no se meta con mi laburo, yo estoy donde tengo que estar", sentenció la conductora en LAM respecto a los dichos del peluquero de Nara.