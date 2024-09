Yanina Latorre denunció que hace un tiempo la bajaron de canal América por culpa de una conocida figura

Yanina Latorre disparó desde su programa en El Observador contra Maru Botana, y terminó revelando que por un asunto relacionado con la famosa cocinera, quedó hace un tiempo fuera de canal América.

Por un lado, Latorre compartió el descargo que hizo Botana desde sus redes sociales, defendiéndose de acusaciones en su contra por parte de referentes como Jimena Monteverde, Sergio Lapegüe y Coco Carreño.

"¿Por qué nunca saliste a defenderte? ¿Por qué nunca nadie te defendió de los programas donde trabajaste? Todo el mundo tuvo una mala experiencia. Cada vez que digo algo de vos, me llaman para contarme mie*, que no me llaman la atención porque es lo mismo que yo viví con vos", comenzó Yanina Latorre increpando a Maru Botana.

Maru Botana, en medio de una polémica con Yanina Latorre. Foto: Captura TV.

En tanto que al escuchar que la cocinera dijo no conocer a Monteverde, Latorre explotó y reveló que por culpa de ella fue bajada de canal América. "Hija de pu..., lo que la estás ninguneando. Es una basura, eso la grafica. Sabe perfectamente quién es. El problema con Jimena viene, y doy fe porque a mí me echaron de América por eso, porque Maru Botana puso como condición cuando entró al canal ser la única cocinera. La hizo echar, yo lo tuiteo y me suspendieron del programa donde trabajaba, Ponele la firma", denunció la conductora.

Yanina Latorre disparó contra Maru Botana

Luego, sobre su tensión en canal América en aquella oportunidad, Yanina Latorre amplió: "Me llamó Fernanda Merdeni, me dijo que tenía que borrar el tuit y yo le dije que no. Le dije que trabajaba con independencia. Estaba diciendo la verdad porque tenía la palabra de Jimena y todo el cuento... Me suspendieron por dos domingos, un horror. Tuve una discusión terrible con Liliana Parodi, me dijo: '¿No vas a borrar el tuit?'. 'No', le dije. '¿Vas a seguir suspendida?', me preguntó. 'No, directamente me voy', dije, y me fui. A mí no me vas a hacer nunca borrar algo de lo que digo".

Además, sobre la excusa de Maru Botana de que no hablará de Yanina Latorre porque le tiene aprecio a su hija Lola, con quien trabaja en el streaming La Casa, la periodista arremetió: "¿Qué tiene que ver Lolita? Lola tiene 24 años, es divina, te saluda bien porque es educada".