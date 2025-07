Yanina Latorre enfurecida con una conocida periodista mendocina que entrevistó a Maru Botana

Este fin de semana, la chef fue entrevistada por la comunicadora Majo Pérez Comalini para Canal 9 Televida . De manera muy astuta, la periodista le hizo una pregunta indirecta sobre Yanina Latorre que no tardó en encender la polémica, provocando la ira de la panelista de LAM (América TV) que no dudó en responder ante lo sucedido.

“¿Hay alguien que decís, lo cancelo mentalmente porque me hace daño o no volvería a trabajar?”, le consultó incisivamente Majo Pérez Comalini a la cocinera, sin mencionar a nadie de manera directa. Entonces, Maru Botana, no dudó en responder deslizando: “Si, no la voy a nombrar, no, por que se me arma un quilombo”.